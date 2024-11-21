Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đô Quan, Quất Động, Thường Tín

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lên kịch bản, ý tưởng nội dung để quay dựng video.

- Có kinh nghiệm hoặc có kiến thức quay dựng và edit video cơ bản bằng các phần mềm Capcut, Photoshop, AI...

- Biên tập, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng, âm thanh để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ có kinh nghiệm

- Tuổi đời từ 20 trở lên

- Làm việc giờ hành chính

- Năng động, có tư duy sáng tạo và đam mê làm video.

- Hoàn thành đúng deadline đã thống nhất.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm theo quy định

- Hàng năm được tham gia các chương trình du xuân, du lịch...

- Thưởng lương tháng 13, các ngày Lễ, Tết, sinh nhật...

- Nghỉ phép năm

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE

