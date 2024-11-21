Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đô Quan, Quất Động, Thường Tín
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Lên kịch bản, ý tưởng nội dung để quay dựng video.
- Có kinh nghiệm hoặc có kiến thức quay dựng và edit video cơ bản bằng các phần mềm Capcut, Photoshop, AI...
- Biên tập, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng, âm thanh để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, nữ có kinh nghiệm
- Tuổi đời từ 20 trở lên
- Làm việc giờ hành chính
- Năng động, có tư duy sáng tạo và đam mê làm video.
- Hoàn thành đúng deadline đã thống nhất.
- Tuổi đời từ 20 trở lên
- Làm việc giờ hành chính
- Năng động, có tư duy sáng tạo và đam mê làm video.
- Hoàn thành đúng deadline đã thống nhất.
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ bảo hiểm theo quy định
- Hàng năm được tham gia các chương trình du xuân, du lịch...
- Thưởng lương tháng 13, các ngày Lễ, Tết, sinh nhật...
- Nghỉ phép năm
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, phát triển
- Hàng năm được tham gia các chương trình du xuân, du lịch...
- Thưởng lương tháng 13, các ngày Lễ, Tết, sinh nhật...
- Nghỉ phép năm
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI