Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE

Photographer/Video Editor

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đô Quan, Quất Động, Thường Tín

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lên kịch bản, ý tưởng nội dung để quay dựng video.
- Có kinh nghiệm hoặc có kiến thức quay dựng và edit video cơ bản bằng các phần mềm Capcut, Photoshop, AI...
- Biên tập, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng, âm thanh để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ có kinh nghiệm
- Tuổi đời từ 20 trở lên
- Làm việc giờ hành chính
- Năng động, có tư duy sáng tạo và đam mê làm video.
- Hoàn thành đúng deadline đã thống nhất.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm theo quy định
- Hàng năm được tham gia các chương trình du xuân, du lịch...
- Thưởng lương tháng 13, các ngày Lễ, Tết, sinh nhật...
- Nghỉ phép năm
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đô Quan - Xã Quất Động – Huyện Thường Tín – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

