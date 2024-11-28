Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần VPMILK
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty Cổ phần VPMILK

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần VPMILK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Thôn Kambute, Huyện Đơn Dương, Đơn Dương, Huyện Đơn Dương

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

• Điều phối công việc của Tạp vụ nhà máy, Tài xế, Cảnh quan & phụ xe
• Phối hợp với Giám đốc nhà máy điều phối nhân sự trong các công việc hành chính của nhà máy
• Điều phối công việc của Bảo vệ dự án, Đội vệ sinh dự án trong thời gian tuyển dụng mới hoặc thay thế GM.
• Tiếp nhận thông tin Hội họp – Đào tạo từ BOD/Trưởng các BP  lập danh sách và tổ chức thực hiện
• Phiên dịch cho BGĐ và biên dịch các hồ sơ, tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt
• Phối hợp với trưởng phòng Nhân sự thực hiện các biểu mẫu, quy định tại nhà máy.
• Tham gia họp giao ban với vai trò Thư ký cuộc họp, gửi biên bản họp hằng tuần.
• Chấm cơm, đối soát số lượng với bên bếp hàng ngày/tuần.
• Làm đề nghị thanh toán chi phí cho các bếp tại nhà máy và dự án
• Điều phối xe cộ để đáp ứng nhu cầu của hoạt động kinh doanh và di chuyển/ công tác của BGĐ và các phòng ban.
• Theo dõi và làm đề nghị thanh toán bảo dưỡng đinh kỳ xe, kiểm soát xăng cộ, các phí phát sinh..
• Đề xuất, cấp phát các CCDC, VPP, đồng phục phục vụ công việc của các phòng ban theo đề xuất và định mức.
• Kiểm kê CCDC, VPP, đồng phục định kỳ, lưu nhật ký theo dõi.
• Hỗ trợ công tác tuyển dụng, châm công, tiếp nhận nhân sự mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao trở lên các chuyên ngành liên quan
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệmhành chính nhân sự tại các nhà máy sản xuất hoặc dự án xây dựng
- Có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc
- Nhạnh nhẹn, chịu khó học hỏi trong công việc
- Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty Cổ phần VPMILK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ thỏa thuận
- Thưởng tháng 13 theo kết quả KD năm của công ty
- Bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước
- Bảo hiểm tai nạn lao động 24/7
- Teambuiding, du lịch....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VPMILK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VPMILK

Công ty Cổ phần VPMILK

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 21A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7 , TP.HCM

