Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động hành chính văn phòng.

Quản lý và sắp xếp lịch trình làm việc cho Giám đốc và các thành viên Ban Giám đốc.

Soạn thảo, biên tập và quản lý văn bản, hợp đồng, báo cáo...

Quản lý văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng và các tài nguyên khác.

Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp, hội nghị, sự kiện của công ty.

Đảm bảo văn phòng luôn sạch sẽ, ngăn nắp và hoạt động hiệu quả.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra trơn tru.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm ở vị trí hành chính tổng hợp hoặc tương đương.

Thành thạo các kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lý văn phòng phẩm, sắp xếp hồ sơ.

Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt, làm việc độc lập và nhóm hiệu quả.

Khả năng giao tiếp, phối hợp công việc tốt với các bộ phận.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng quản lý thời gian hiệu quả, xử lý công việc nhanh chóng và chính xác.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng giải quyết vấn đề.

Có kiến thức về luật lao động là một lợi thế.

Am hiểu về lĩnh vực bất động sản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (thông tin cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật định.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin