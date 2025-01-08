Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Epic, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Soạn thảo và quản lý tài liệu:

Soạn thảo các văn bản, công văn, giấy tờ nội bộ và đối ngoại theo yêu cầu của cấp trên.

Lưu trữ và quản lý hồ sơ, tài liệu một cách khoa học, dễ tra cứu.

Bảo hiểm xã hội:

Thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên.

Đảm bảo thông tin bảo hiểm được cập nhật và thực hiện đúng quy định pháp luật.

Quản lý công văn và thư từ:

Hỗ trợ các phòng ban gửi thư từ cho khách hàng/đối tác

Tiếp nhận, phân loại và xử lý các công văn, thư từ gửi đến và gửi đi.

Đảm bảo luồng thông tin trong công ty được thông suốt, chính xác.

Quản lý văn phòng phẩm, tài sản Công ty

Theo dõi văn phòng phẩm, quản lý và đặt mua theo tháng

Theo dõi chi phí văn phòng phẩm theo từng phòng ban

Hỗ trợ công việc hành chính khác:

Đảm bảo văn phòng phẩm và các vật dụng hành chính được cung cấp đầy đủ.

Phối hợp với các phòng ban để hỗ trợ công việc chung.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực hành chính, văn phòng.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Hành chính văn phòng, Nhân sự hoặc các lĩnh vực liên quan.

Thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng soạn thảo văn bản và xử lý hồ sơ, công văn tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên những bạn hướng ngoại, tính tình sôi nổi, có năng khiếu văn nghệ là một lợi thế

Hiểu biết cơ bản về bảo hiểm xã hội, các quy định pháp luật liên quan đến hành chính, lao động.

Khả năng sắp xếp và quản lý thời gian hiệu quả.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 7-9M, review lương sau 6 tháng làm việc

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo pháp luật ngay khi lên chính thức

Hưởng chế độ khám sức khỏe hàng năm

Hưởng đủ 12 ngày phép/năm, được dồn phép

Thưởng lễ, Tết, thưởng lương tháng 13 đầy đủ

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Team building hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA

