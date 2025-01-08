Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Epic, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Soạn thảo và quản lý tài liệu:
Soạn thảo và quản lý tài liệu
Soạn thảo các văn bản, công văn, giấy tờ nội bộ và đối ngoại theo yêu cầu của cấp trên.
Lưu trữ và quản lý hồ sơ, tài liệu một cách khoa học, dễ tra cứu.
Bảo hiểm xã hội:
Bảo hiểm xã hội
Thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên.
Đảm bảo thông tin bảo hiểm được cập nhật và thực hiện đúng quy định pháp luật.
Quản lý công văn và thư từ:
Quản lý công văn và thư từ
Hỗ trợ các phòng ban gửi thư từ cho khách hàng/đối tác
Tiếp nhận, phân loại và xử lý các công văn, thư từ gửi đến và gửi đi.
Đảm bảo luồng thông tin trong công ty được thông suốt, chính xác.
Quản lý văn phòng phẩm, tài sản Công ty
Theo dõi văn phòng phẩm, quản lý và đặt mua theo tháng
Theo dõi chi phí văn phòng phẩm theo từng phòng ban
Hỗ trợ công việc hành chính khác:
Hỗ trợ công việc hành chính khác
Đảm bảo văn phòng phẩm và các vật dụng hành chính được cung cấp đầy đủ.
Phối hợp với các phòng ban để hỗ trợ công việc chung.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực hành chính, văn phòng.
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Hành chính văn phòng, Nhân sự hoặc các lĩnh vực liên quan.
Thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng soạn thảo văn bản và xử lý hồ sơ, công văn tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Ưu tiên những bạn hướng ngoại, tính tình sôi nổi, có năng khiếu văn nghệ là một lợi thế
Hiểu biết cơ bản về bảo hiểm xã hội, các quy định pháp luật liên quan đến hành chính, lao động.
Khả năng sắp xếp và quản lý thời gian hiệu quả.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 7-9M, review lương sau 6 tháng làm việc
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo pháp luật ngay khi lên chính thức
Hưởng chế độ khám sức khỏe hàng năm
Hưởng đủ 12 ngày phép/năm, được dồn phép
Thưởng lễ, Tết, thưởng lương tháng 13 đầy đủ
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
Team building hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

