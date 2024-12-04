Tuyển Nhân viên hành chính Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 34 Đ. Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Hỗ trợ liên hệ đặt hàng nhà cung cấp (Nhà cung cấp có sẵn)
Mua hàng, quản lý hàng hóa, nhập xuất tồn
Đóng hàng gửi chi nhánh
Các task vụ hành chính tại văn phòng như: đồng phục nhân viên, hậu cần tổ chức sự kiện,...
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành
Thành thạo tin học văn phòng
Nhanh nhẹn, xử lý công việc hiệu quả
Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8.000.000đ – 9.000.000đ.
Hưởng các chính sách phúc lợi của công ty ( bảo hiểm, lương T13, thưởng lễ, tết, event, teambuilding...)
Môi trường năng động, trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
