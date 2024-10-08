Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH PHD
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY TNHH PHD

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH PHD

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 46 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Quản lý xuất nhập hàng hóa kho hành chính, đối chiếu với số liệu kế toán về tài sản và công cụ dụng cụ. Sắp xếp hàng hóa trong kho theo hướng dẫn của Nhà cung cấp và của Quản lý trực tiếp. Tiếp nhận thông tin để đề xuất phương án xử lý và kiểm soát các yêu cầu cấp phát/ thu hồi/ điều chuyển/ sửa chữa/ thanh lý tài sản. Đối chiếu xử lý chênh lệch số liệu tài sản sau kiểm kê (thừa, thiếu, dán mã tài sản, cập nhật lại cán bộ, đơn vị sử dụng...), đề xuất phương án xử lý chênh lệch số liệu tài sản thực tế và trên hệ thống phần mềm theo dõi trình ban lãnh đạo phê duyệt. Theo dõi kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, tài sản quản lý cấp phát CCDC Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc xây dựng các bộ tiêu chuẩn Tài Sản Tham gia vào việc xây dựng quy chế, quy định quản lý tài sản của Công ty. Phối hợp với Phòng Mua hàng để đảm bảo việc mua sắm tài sản, CCDC được thực hiện đúng thời hạn và theo ngân sách. Đảm bảo rằng các yêu cầu cung cấp tài sản và CCDC được đáp ứng đúng thời gian và chất lượng. Thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác tác nghiệp hiện trường, quản lý tài sản theo chỉ đạo của trưởng phòng Hành chính Định kỳ báo cáo theo quy định hiện hành của phòng. Tìm kiếm nhà cung cấp, làm đề xuất mua sắm tài sản CCDC. Thanh toán chi phí định kỳ hoặc phát sinh đối với nhà cung cấp, nhà thầu bên ngoài.
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hành chính văn thư, quản trị nhân lực, tài chính và các chuyên ngành khác có liên quan.
- Kỹ năng:
Hiểu biết về các nguyên tắc quản lý tài sản, CCCD. Có tư duy logic, hệ thống. Có khả năng quản lý, tổ chức, sắp xếp công việc, biết làm báo cáo. Chủ động trong công việc, chịu được áp lực công việc. Kỹ năng trao đổi thông tin và giao tiếp tốt.
- Kinh nghiệm: kinh nghiệm một năm trở lên ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên đã từng làm quản lý tài sản trên phần mềm Bravo, thành thạo Excel.
- Sức khỏe, tính cách: có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm, cần mẫn, chịu khó, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao đối với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PHD Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước. Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh tùy thuộc vào khả năng chuyên môn. Thỏa thuận xứng đáng với năng lực và cạnh tranh trên thị trường Du lịch teambuilding hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHD

CÔNG TY TNHH PHD

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 46, Phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

