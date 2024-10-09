Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 58, ngõ 61/14 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Đọc hồ sơ thầu trên trang hệ thống đấu thầu quốc qia

- Lên danh mục các mặt hàng dự thầu

- Làm hồ sơ thầu theo các quy định yêu cầu của các gói thầu

- Kết hợp cùng bộ phận kế toán làm bảo lãnh, thỏa thuận khung, hợp đồng,...

- Theo dõi các gói thầu trong quá trình thầu và xong thầu

- Liên hệ xin ủy quyền của nhà cung cấp và các nhà phân phối

- Xử lý ủy quyền cho các bên khách hàng, đối tác

- Làm báo giá gửi đối tác, gửi hồ sơ sản phẩm hỗ trợ đối tác những giấy tờ liên quan cần thiết cho việc gửi hồ sơ

- Liên hệ các nhà cung cấp gửi hồ sơ, giấy tờ liên quan đến các mặt hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính nữ

- Kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm đấu thầu các dự án phần mềm, thiết bị công nghệ

- Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, chuyên ngành liên quan về điện, xây dựng, kinh tế, Kiến trúc, Giao thông vận tải,...hoặc các trường khối kỹ thuật;

- Nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình, năng động, độc lập.

- Tính cách cẩn trọng, trách nhiệm, sở thích làm các công việc liên quan đến hồ sơ.

- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc, làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH

- Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.

- Cơ hội phát triển năng lực, được đào tạo nâng cao chuyên môn phục vụ công việc

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ HẤP DẪN. WORK-LIFE BALANCE

- Review lương từ 1-2 lần/năm. Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng dự án theo tỷ lệ và mức độ đóng góp

- Thưởng Lễ Tết, Sinh nhật công ty, ...

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

- Phụ cấp ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH

