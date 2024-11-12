Tuyển Chăm sóc khách hàng GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 5, Block E, Cộng Hòa Garden, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Liên lạc với KH qua điện thoại thông báo tình trạng hợp đồng (data công ty cấp)
Hỗ trợ khách hàng thanh toán khoản vay đúng hạn
Cập nhật thông tin lên hệ thống CSKH
Thực hiện các bước nghiệp vụ chăm sóc khách sau đó qua các định kỳ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Phải có kinh nghiệm về mảng dịch vụ khách hàng như: tư vấn, cskh, call,...
Kỹ năng trao đổi, đàm phán, cskh
Biết cơ bản về tin học văn phòng
Kỹ năng trao đổi, đàm phán, cskh
Biết cơ bản về tin học văn phòng
Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + Bonus+ Thưởng doanh số (Không bị trừ bởi KPI)
THỬ VIỆC NHẬN 100% LƯƠNG
Được tham gia bảo hiểm: BHXH,BHYT,... đầy đủ ngay khi vào làm trước 10 tây
Thưởng Tết, Lễ, Tháng 13,...
Làm từ 8h30-17h30, Off ngày chủ nhật
Lộ trình thăng tiến từ 4 - 6 tháng tùy năng lực nhân viên lên Leader, Sup,...
THỬ VIỆC NHẬN 100% LƯƠNG
Được tham gia bảo hiểm: BHXH,BHYT,... đầy đủ ngay khi vào làm trước 10 tây
Thưởng Tết, Lễ, Tháng 13,...
Làm từ 8h30-17h30, Off ngày chủ nhật
Lộ trình thăng tiến từ 4 - 6 tháng tùy năng lực nhân viên lên Leader, Sup,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI