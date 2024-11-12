Tuyển Chăm sóc khách hàng GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chăm sóc khách hàng GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 5, Block E, Cộng Hòa Garden, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên lạc với KH qua điện thoại thông báo tình trạng hợp đồng (data công ty cấp)
Hỗ trợ khách hàng thanh toán khoản vay đúng hạn
Cập nhật thông tin lên hệ thống CSKH
Thực hiện các bước nghiệp vụ chăm sóc khách sau đó qua các định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phải có kinh nghiệm về mảng dịch vụ khách hàng như: tư vấn, cskh, call,...
Kỹ năng trao đổi, đàm phán, cskh
Biết cơ bản về tin học văn phòng

Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Bonus+ Thưởng doanh số (Không bị trừ bởi KPI)
THỬ VIỆC NHẬN 100% LƯƠNG
Được tham gia bảo hiểm: BHXH,BHYT,... đầy đủ ngay khi vào làm trước 10 tây
Thưởng Tết, Lễ, Tháng 13,...
Làm từ 8h30-17h30, Off ngày chủ nhật
Lộ trình thăng tiến từ 4 - 6 tháng tùy năng lực nhân viên lên Leader, Sup,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 Khối E, Tòa nhà Cộng Hòa Garden, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

