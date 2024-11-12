Tuyển Chăm sóc khách hàng GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5, Block E, Cộng Hòa Garden, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên lạc với KH qua điện thoại thông báo tình trạng hợp đồng (data công ty cấp)

Hỗ trợ khách hàng thanh toán khoản vay đúng hạn

Cập nhật thông tin lên hệ thống CSKH

Thực hiện các bước nghiệp vụ chăm sóc khách sau đó qua các định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phải có kinh nghiệm về mảng dịch vụ khách hàng như: tư vấn, cskh, call,...

Kỹ năng trao đổi, đàm phán, cskh

Biết cơ bản về tin học văn phòng

Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Bonus+ Thưởng doanh số (Không bị trừ bởi KPI)

THỬ VIỆC NHẬN 100% LƯƠNG

Được tham gia bảo hiểm: BHXH,BHYT,... đầy đủ ngay khi vào làm trước 10 tây

Thưởng Tết, Lễ, Tháng 13,...

Làm từ 8h30-17h30, Off ngày chủ nhật

Lộ trình thăng tiến từ 4 - 6 tháng tùy năng lực nhân viên lên Leader, Sup,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin