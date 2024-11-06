Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục SUEKIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mỹ Đình - Hàm Nghi - Nam Từ Liêm - Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh

- Biên soạn tài liệu tiếng anh theo yêu cầu của cấp trên

- Biên soạn các bài giảng, thiết kế nội dung bài giảng.

- Phát triển các công cụ học thuật tiếng anh cho trẻ như Flash Card, video...

- Các công việc liên quan đến phòng học thuật như chấm bài thi, soạn đề thi...

- Nhận dạy 1-2 lớp để testing và chỉnh sửa sản phẩm (lương dạy học sẽ tính riêng rate 120 – 160k/giờ)

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm gia sư/trợ giảng ít nhất 6 tháng.

- Đã thi chứng chỉ tiếng anh: điểm thi từ 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ khác tương đương

- Có thể sử dụng các ứng dụng: google slide, canva, excel

- Có khả năng tổng hợp, phân tích thông tin tốt.

- Yêu trẻ em, trách nhiệm cao trong công việc, ham học hỏi và yêu thích làm việc tại môi trường giáo dục.

- Nhận dạy 1-2 lớp để testing và chỉnh sửa sản phẩm (lương dạy học sẽ tính riêng)

Tại Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục SUEKIT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 6 – 8 triệu, thưởng lễ, tết...

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Pháp luật lao động, chế độ nghỉ 12 ngày phép hưởng nguyên lương.

- Được đào tạo phát triển bản thân, chuyên môn và nâng cao trình độ ngoại ngữ

- Có cơ hội phát triển lên vị trí Chuyên viên phát triển sản phẩm

- Được tham gia nhiều hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần cho nhân viên: ngày 8/3, 20/10, sinh nhật, lễ, tết...

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, lấy con người làm trọng tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục SUEKIT

