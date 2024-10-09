Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xác định, chẩn đoán, và giải quyết vấn đề đối với yêu cầu của người sử dụng máy tính cá nhân, phần mềm máy tính và phần cứng, mạng, InterneT Quản lý, vận hành & hỗ trợ vận hành các hệ thống phần mềm nghiệp vụ, các hệ thống kiểm soát (thẻ, cửa ra vào, bãi xe, camera, tổng đài,...). Sửa chữa, bảo trì, cài đặt, khắc phục các sự cố liên quan đến máy tính, mạng, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Phối hợp với bộ phận quản lý tài sản thực hiện kiểm kê, quản lý danh mục thiết bị tài sản nằm trong quản lý của bộ phận. Hướng dẫn, đào tạo sử dụng hệ thống CNTT bệnh viện cho nhân viên. Thực hiện báo cáo định kì hàng tuần, hàng tháng theo quy định. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên các chuyên ngành CNTT Từ 01 đến 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ vận hành hệ thống CNTT, quản trị mạng. Có khả năng triển khai, theo dõi & giám sát các hoạt động bản của hệ thống mạng WAN-LAN, PABX Có kỹ năng đào tạo, hướng dẫn sử dụng trang thiết bị CNTT, phần mềm cho người sử dụng. Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh.

Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực; Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI Chính sách phúc lợi ưu việt : ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện... Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.