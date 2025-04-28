Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Cụm công nghiệp Tiên Cường, Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch

- Lên kế hoạch cho nguyên vật liệu sản xuất

- Tính toán nguyên vật liệu, tính toán định mức sử dụng nguyên vật liệu, làm báo cáo

- Quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng đảm bảo quy trình sản xuất của công ty phù hợp, đúng tiến độ tới khách hàng.

- Báo cáo tình hình sản xuất, theo dõi đơn hàng từ khi nhận đơn hàng đến khi xuất đơn hàng.

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất có liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tiến độ sản xuất, chất lượng sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

- MS office (word, excel, powerpoint) thành thạo

- Tiếng trung 4 kỹ năng thành thạo

- Trung thực, trách nhiệm, nhanh nhẹn và linh hoạt trong công việc

- Tốt nghiệp cấp III trở lên

- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương tự, không có kinh nghiệm có thể đào tạo

