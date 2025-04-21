Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: số 139 KCN Vsip, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch

Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng dựa trên đơn đặt hàng và dự báo nhu cầu.

Theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Mở đơn, theo dõi xử lí đơn sản xuất.

Quản lý nguyên vật liệu, đảm bảo đủ nguyên liệu cho sản xuất.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

Cập nhật và quản lý dữ liệu sản xuất trên hệ thống SAP.

Báo cáo kết quả sản xuất cho cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Trung HSK3 trở lên

Có dưới 1 năm kinh nghiệm

Nữ, tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Ưu tiên biết sử dụng SAP.

Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Nghỉ 1 thứ 7 và 4 chủ nhật/ tháng.

Được tính tăng ca, phép năm, đóng BHXH theo quy định của pháp luật.

Ăn trưa, trợ cấp ăn ca, suất cơm cải thiện.

Lương tháng 13.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.