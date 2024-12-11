Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

Nhân viên Kế hoạch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- Số 11 Đống Đa, Phường 3, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc: Tuyển dụng, thay thế nhân sự, phân ca, bố trí nhân sự và giao việc cho nhân sự;
- Phụ trách quản lý chung các hoạt động của Samten Hills Boutique Villa;
- Quản lý kênh OTAs, Fanpage và Zalo của Villa;
- Điều phối nhân sự thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện các công việc nhận, đón, chăm sóc và trả khách (Check in, Check out);
- Điều phối nhân sự để cung cấp các dịch vụ trước - trong - sau lưu trú đến Khách;
- Điều phối nhân sự hoặc trực tiếp thực hiện các công việc vệ sinh khu vực công cộng sạch sẽ đạt tiêu chuẩn set up;
- Điều phối nhân sự hoặc trực tiếp thực hiện các công việc vệ sinh phòng sạch sẽ đạt tiêu chuẩn set up;
- Điều phối nhân sự hoặc trực tiếp thực hiện các công việc tưới cây, cắt cành khô;
- Điều phối nhân sự hoặc trực tiếp thực hiện việc cung cấp các dịch vụ Ăn uống, Xông khô, Xông hơi,... tạo trải nghiệm vui vẻ thoải mái cho Khách;
- Quản lý cơ sở vật chất cảu Villa về mặt vệ sinh và bảo trì;
- Tư vấn các điểm tham quan, vui chơi, trải nghiệm, ẩm thực,... đến Khách;
- Cố vấn cho Ban điều hành về các chương trình, chính sách nhằm gia tăng trải nghiệm của Khách;
- Cố vấn cho Ban điều hành về các chương trình, chính sách nhằm tối ưu Doanh thu và Chi phí;
- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu quản lý cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn tối thiểu: Trung cấp
Yêu cầu về chuyên môn: QTKD, QT Nhà hàng Khách sạn
Năng lực/Kỹ năng:
- Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề;
- Có kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian;
- Biết sử dụng các phần mềm khách sạn.
Kinh nghiệm tối thiểu: 2 năm kinh nghiệm ở trình độ tương đương
Trình độ Ngoại ngữ/Tin học: Tiếng Anh giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Giới tính/Độ tuổi: Nữ/Nam,

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, và chế độ phúc lợi theo Luật Lao Động;
2/ Hợp đồng và chế độ bảo hiểm, tạo điều kiện gắn bó lâu dài;
3/ Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Bookabang, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-hoach-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-lam-dong-job268211
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Hanoia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hanoia
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 580 USD
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Tới 580 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 23 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Bình Dương Hồ Chí Minh Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAV
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH TAV làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TAV
Hạn nộp: 11/09/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG) làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 19 Triệu
CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Ô TÔ LÂM ĐỒNG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH Ô TÔ LÂM ĐỒNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH Ô TÔ LÂM ĐỒNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Lâm Đồng Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOYOTA NGỌC ANH LÂM ĐỒNG
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TOYOTA NGỌC ANH LÂM ĐỒNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TOYOTA NGỌC ANH LÂM ĐỒNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Lâm Đồng Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng
Hạn nộp: 18/09/2025
Lâm Đồng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Lâm Đồng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đắk Lắk Lâm Đồng Bình Thuận Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nấm Đà Lạt
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Nấm Đà Lạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Nấm Đà Lạt
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Lâm Đồng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 0 - 0 Triệu
CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Hạn nộp: 30/09/2025
Lâm Đồng Còn 15 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 246 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Hanoia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hanoia
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 580 USD
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Tới 580 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 23 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Bình Dương Hồ Chí Minh Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAV
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH TAV làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TAV
Hạn nộp: 11/09/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG) làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 19 Triệu
CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất