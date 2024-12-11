Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

- Chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc: Tuyển dụng, thay thế nhân sự, phân ca, bố trí nhân sự và giao việc cho nhân sự;

- Phụ trách quản lý chung các hoạt động của Samten Hills Boutique Villa;

- Quản lý kênh OTAs, Fanpage và Zalo của Villa;

- Điều phối nhân sự thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện các công việc nhận, đón, chăm sóc và trả khách (Check in, Check out);

- Điều phối nhân sự để cung cấp các dịch vụ trước - trong - sau lưu trú đến Khách;

- Điều phối nhân sự hoặc trực tiếp thực hiện các công việc vệ sinh khu vực công cộng sạch sẽ đạt tiêu chuẩn set up;

- Điều phối nhân sự hoặc trực tiếp thực hiện các công việc vệ sinh phòng sạch sẽ đạt tiêu chuẩn set up;

- Điều phối nhân sự hoặc trực tiếp thực hiện các công việc tưới cây, cắt cành khô;

- Điều phối nhân sự hoặc trực tiếp thực hiện việc cung cấp các dịch vụ Ăn uống, Xông khô, Xông hơi,... tạo trải nghiệm vui vẻ thoải mái cho Khách;

- Quản lý cơ sở vật chất cảu Villa về mặt vệ sinh và bảo trì;

- Tư vấn các điểm tham quan, vui chơi, trải nghiệm, ẩm thực,... đến Khách;

- Cố vấn cho Ban điều hành về các chương trình, chính sách nhằm gia tăng trải nghiệm của Khách;

- Cố vấn cho Ban điều hành về các chương trình, chính sách nhằm tối ưu Doanh thu và Chi phí;

- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu quản lý cấp trên.

Trình độ học vấn tối thiểu: Trung cấp

Yêu cầu về chuyên môn: QTKD, QT Nhà hàng Khách sạn

Năng lực/Kỹ năng:

- Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề;

- Có kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian;

- Biết sử dụng các phần mềm khách sạn.

Kinh nghiệm tối thiểu: 2 năm kinh nghiệm ở trình độ tương đương

Trình độ Ngoại ngữ/Tin học: Tiếng Anh giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Giới tính/Độ tuổi: Nữ/Nam,

1/ Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, và chế độ phúc lợi theo Luật Lao Động;

2/ Hợp đồng và chế độ bảo hiểm, tạo điều kiện gắn bó lâu dài;

3/ Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển bản thân.

