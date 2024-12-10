Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Mặt Trời Tháng Năm làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Mặt Trời Tháng Năm
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty TNHH Mặt Trời Tháng Năm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- 15 Ngô Sỹ Liên, Phường Đông Ba,Thừa Thiên Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý và phân công, phân ca cho tất cả phỏng vấn viên.
• Tổ chức và giám sát tất cả các nguồn lực cần thiết cho các dự án (câu hỏi, chỉ tiêu, mẫu, nhóm ...).
• Giám sát tiến độ, mẫu và quota của tất cả các dự án cũng như lường trước các vấn đề khó khăn để đảm bảo các dự án đáp ứng đúng thời hạn.
• Phối hợp nhóm Research & nhóm Production hiệu quả.
• Kiểm soát chi phí Fieldwork và báo cáo tổng hợp chi phí Fieldwork hàng tháng, hàng quý
• Lên kế hoạch tuyển dụng và đào tạo các Phỏng Vấn Viên để đảm bảo nguồn nhân lực cho tất cả các dự án.
• Tiến hành các chương trình đào tạo để đảm bảo tất cả Phỏng Vấn Viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn cho các dự án.
• Xây dựng & phát triển các quy trình thẩm định Fieldwork. Thiết lập KPI (chỉ số để đánh giá hiệu quả) để đưa ra các mục tiêu và chỉ tiêu cho tất cả Phỏng Vấn Viên.
• Xây dựng, động viên và phát triển mối quan hệ giữa các thành viên.
• Lập báo cáo kết quả tất cả các dự án và hiệu suất của nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về CATI.
2. Năng lực / kỹ năng
• Có khả năng quản lý các dự án lớn mà không cần sự hỗ trợ.
• Tiếng Anh giao tiếp tốt
• Có tư duy logic / kinh nghiệm về kiểm tra logic.
• Thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm máy tính như MS Word, Excel, PowerPoint và trình duyệt internet.
• Có khả năng làm việc độc lập trong nhóm và huấn luyện các thành viên khác trong nhóm.
• Làm việc trong môi trường áp lực cao, xuất sắc trong việc đảm nhiệm nhiều công việc cùng lúc.

Tại Công Ty TNHH Mặt Trời Tháng Năm Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương dựa trên khả năng, kinh nghiệm, và năng lực
• Cung cấp buổi ăn trưa tại Công ty
• Lương tháng 13, các khoản thưởng
• Tăng lương, thưởng doanh số
• Các khoản Bảo Hiểm theo Luật Định
• Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mặt Trời Tháng Năm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Mặt Trời Tháng Năm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 9/6 Hẻm 9 Nguyễn Tuân, ward 3, Gò Vấp district, HCMc, Vietnam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

