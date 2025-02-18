Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Thành phố Hà Nội

- Phường Thụy Khuê, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp nhận, nghiên cứu kế hoạch thi công, kiểm tra bản vẽ thi công, rà soát các phiếu yêu cầu do Ban điều hành dự án đệ trình;
Phối hợp với các Phòng/Ban/Dự án lập, rà soát hiệu quả sản xuất thi công hạng mục công việc, gói thầu, dự án theo từng thời điểm theo yêu cầu công việc;
Lập hồ sơ mời thầu các hạng mục, gói thầu, tổng hợp đánh giá đề xuất của các đơn vị tham gia thầu tham mưu, đề xuất lựa chọn;
Quản lý tiêu hao vật tư, thiết bị, nhân công, chi phí chung trên cơ sở thực tế/kế hoạch; đánh giá và tham mưu lãnh đạo cảnh báo/phòng ngừa đối với Ban điều hành Dự án;
Theo dõi, phối hợp với bộ phận KHKT BĐH dự án trong công tác thanh toán; lập, trình phê duyệt các hạng mục phát sinh;
Phối hợp BĐH dự án thực hiện quyết toán hoàn thành gói thầu, công trình phạm vi công ty thực hiện;
Phối hợp triển khai biện pháp thi công cho các hạng mục công trình;
Lập báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của cấp trên.
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Xây dựng công trình giao thông hoặc các chuyên ngành liên quan;
Thành thạo các phần mềm văn phòng (AutoCad, Project, PowerPoint, Excel...), biết sử dụng phần mềm dự toán là lợi thế;
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên công tác tại vị trí tương đương;
Độ tuổi từ 25 đến 35.
Ngành nghề: Xây dựng
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Xây dựng công trình giao thông hoặc các chuyên ngành liên quan;
Thành thạo các phần mềm văn phòng (AutoCad, Project, PowerPoint, Excel...), biết sử dụng phần mềm dự toán là lợi thế;
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên công tác tại vị trí tương đương;
Độ tuổi từ 25 đến 35.

Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

