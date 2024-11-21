Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thị Trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng, lên báo giá, hợp đồng, đề nghị thanh toán, tạm ứng

Nhập dữ liệu, quản lý thông tin và các chứng từ liên quan khách hàng đã báo giá vào phần mềm

Theo dõi công nợ khách hàng

Phối hợp các bộ phận phòng ban để thực hiện đơn hàng hoàn thành

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi 23 – 35, tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Biết các nghiệp vụ kế toán

Tại CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 - 20 Triệu/Tháng (Tuỳ vào năng lực và kinh nghiệm)

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng theo kết quả KPI, tháng 13 và các khoản khác

Ăn trưa tại công ty, được chi trả tiền điện thoại.

Đóng BHXH, được hưởng đày đủ dãi ngộ của Luật lao động.

Môi trường năng động, chuyên nghiệp

Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn

Đi du lịch hằng năm

Được làm việc trong môi trường trẻ trung,hiện đại,năng động, thân thiện và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin