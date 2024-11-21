Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam

Kế toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thị Trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng, lên báo giá, hợp đồng, đề nghị thanh toán, tạm ứng
Nhập dữ liệu, quản lý thông tin và các chứng từ liên quan khách hàng đã báo giá vào phần mềm
Theo dõi công nợ khách hàng
Phối hợp các bộ phận phòng ban để thực hiện đơn hàng hoàn thành

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi 23 – 35, tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Biết các nghiệp vụ kế toán

Tại CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 - 20 Triệu/Tháng (Tuỳ vào năng lực và kinh nghiệm)
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng theo kết quả KPI, tháng 13 và các khoản khác
Ăn trưa tại công ty, được chi trả tiền điện thoại.
Đóng BHXH, được hưởng đày đủ dãi ngộ của Luật lao động.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp
Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
Đi du lịch hằng năm
Được làm việc trong môi trường trẻ trung,hiện đại,năng động, thân thiện và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam

CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-toan-ban-hang-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-hung-yen-job254489
Mạng xã hội

