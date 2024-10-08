Tuyển Hành chính Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 102E9 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Từ 8 Triệu

1. Theo dõi công nợ phải thu và công nợ phải trả:

- Quản lý và theo dõi các khoản công nợ phải thu từ khách hàng, đảm bảo việc thu hồi công nợ đúng hạn. - Theo dõi các khoản công nợ phải trả cho nhà cung cấp, đảm bảo thanh toán đúng hạn và theo điều khoản hợp đồng.

2. Xử lý hồ sơ thanh toán cho khách hàng (Bệnh viện và Trung tâm Y tế):

- Thu thập, kiểm tra và xử lý các chứng từ thanh toán từ khách hàng, đặc biệt là các bệnh viện và trung tâm y tế. - Đảm bảo hồ sơ thanh toán đầy đủ, chính xác, tuân thủ các quy định tài chính và kế toán của công ty.

3. Xử lý đối chiếu công nợ hàng tháng với nhà cung cấp và làm hồ sơ thanh toán:

- Tiến hành đối chiếu công nợ hàng tháng với nhà cung cấp để đảm bảo số liệu chính xác. - Chuẩn bị hồ sơ thanh toán và thực hiện các thủ tục thanh toán với nhà cung cấp, bao gồm xác minh chứng từ, lập kế hoạch thanh toán và thực hiện thanh toán.

4. Xuất hóa đơn cho khách hàng và bán lẻ: Thực hiện xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng, bao gồm cả các đơn hàng bán lẻ.

5. Cập nhật chi phí phát sinh thu chi hàng ngày: Ghi nhận và cập nhật các khoản thu chi hàng ngày, bao gồm các khoản chi phí hoạt động, chi phí mua sắm vật tư tiêu hao, và các khoản thu từ hoạt động kinh doanh.

6. Báo cáo quỹ theo tuần/tháng: Lập báo cáo quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng hàng tuần và hàng tháng, phản ánh chính xác tình hình tài chính của công ty.

7. Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của Ban lãnh đạo:

- Địa điểm làm việc:

+ 21/221 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

+ 102E9 Phương mai, Đống Đa, Hà Nội

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán nội bộ, ưu tiên có kinh nghiệm trong các công ty thương mại hoặc sản xuất. Ưu tiên Nữ, từ 27 tuổi - 34 tuổi Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc tốt, cẩn thận, tỉ mỉ. Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán MISA. Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao, có thể làm thêm ngoài giờ để hoàn thành công việc theo tiến độ. Trung thực, siêng năng, tháo vát và chủ động trong công việc được cấp trên giao. Ưu tiên ứng viên có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty và phát triển nghề nghiệp.

Tại Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ và phúc lợi:

Lương cơ bản: Từ 8 - 15 triệu đồng/tháng (có thể thỏa thuận khi phỏng vấn), kèm theo lương hiệu quả công việc. Tăng lương: Được xét nâng lương 01 năm/lần theo quy chế trả lương - thưởng của Công ty, đảm bảo tính minh bạch và cơ hội phát triển lâu dài. Bảo hiểm: Đầy đủ chế độ BHXH, BHTN & BHYT theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi và sự an tâm cho nhân viên.

Cơ hội phát triển:

Môi trường làm việc thân thiện, ổn định và nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài. Được đào tạo và huấn luyện thường xuyên, nâng cao chuyên môn và kỹ năng làm việc để phát triển nghề nghiệp bền vững. Các chính sách đãi ngộ và thăng tiến rõ ràng, tạo điều kiện tối ưu cho sự ổn định và phát triển lâu dài của nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam

