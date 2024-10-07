Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy

- Đối chiếu - thanh toán công nợ khách hàng, nhà cung cấp.

- Kiểm tra đơn hàng, số liệu nội bộ và thuế đảm bảo hạch toán đúng đối tượng

- Thanh toán (công nợ phải trả) chính xác, kịp thời

- Lập báo cáo theo dõi nguồn tiền và lập dự toán cho cấp trên.

- Cung cấp thông tin, số liệu cho các phòng ban có liên quan khi có yêu cầu của cấp trên kịp thời.

- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Tốt nghiệp Đại học các ngành kế toán - tài chính.

- Hiểu biết về thủ tục và các yếu tố pháp lý trong thanh toán

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, trình bày

- Kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Trung thực, cẩn trọng, chu đáo, chủ động, chịu áp lực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm.

– Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm.

– Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp.

– Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.

– Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi.

– Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

– Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

– Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10, ... và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác.

– Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ.

– Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

