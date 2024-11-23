Tuyển Kế toán Công ty TNHH Công Nghệ Kính MB làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty TNHH Công Nghệ Kính MB
- Hưng Yên: An Lạc, Trưng Trắc, Văn Lâm, Huyện Văn Lâm
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 11 Triệu
1. Tiếp nhận và xử lý đơn hàng: Xác minh và nhập thông tin đơn hàng vào hệ thống quản lý.
2. Kiểm tra tồn kho và kế hoạch sản xuất : Phối hợp các bộ phận xác nhận khả năng thực hiện đơn hàng theo yêu cầu.
3. Giao tiếp với khách hàng: Cung cấp thông tin cập nhật và giải đáp thắc mắc về đơn hàng.
4. Phối hợp nội bộ: Làm việc với bộ phận sản xuất và kho vận để đảm bảo sản phẩm được giao đúng hạn.
5. Quản lý giao hàng: Phối hợp để đưa ra giải pháp vận tải cho khách hàng
6. Xử lý khiếu nại: Giải quyết các vấn đề phát sinh.
7. Duy trì hồ sơ: Lưu trữ thông tin chi tiết về đơn hàng.
Vị trí này đòi hỏi kỹ năng giao tiếp, tổ chức và khả năng giải quyết vấn đề tốt, cùng với khả năng làm việc dưới áp lực để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, cẩn thận và chuyên nghiệp trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu.
Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả.
Tự tin và kiên nhẫn khi tương tác với đối tác và khách hàng.
Tại Công ty TNHH Công Nghệ Kính MB Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường phát triển sâu về nghề và khả năng năng lực toàn diện
Được tạo điều kiện phát triển Năng lực theo nhu cầu và mong muốn của bản thân
Thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp; mục tiêu
Tham gia BH 24/7 - Tai Nạn Lao Động
Quyền lợi về Bảo Hiểm, Lao Động theo Quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Kính MB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
