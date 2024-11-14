Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Nam Định

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nam Định: - KCN Hòa xá, Đường N6, Vị Dương, Mỹ Xá, TP. Nam Định, Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Kiểm tra chứng từ hợp lệ so với bảng kê thanh toán trước khi thanh toán

+ Lập phiếu thu / chi cho các đối tượng (Khách hàng, NCC, Nhân viên, …)

+ Lập phiếu thu – phiếu chi khác và in phiếu, ký nhận đầy đủ, lưu chứng từ thu/ chi theo quy định

+ Hạch toán và theo dõi tình hình tăng, giảm TSCĐ, CCDC theo từng Phòng Ban, từng nơi sử dụng. Lập hồ sơ chứng từ theo dõi tình hình tăng, giảm & điều chuyển TSCĐ, CCDC

+ Tiến hành kiểm tra hồ sơ chứng từ của TSCĐ, CCDC, hóa đơn chứng từ kèm theo phải đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành nhập kho TSCĐ & CCDC theo quy trình nhập kho trên hệ thống phần mềm Kế toán

+ Khi đưa TSCĐ, CCDC vào sử dụng tiến hành xuất kho (kèm theo biên bản bàn giao đơn vị sử dụng để theo dõi từng bộ phận).Đối với CCDC hạch toán thẳng vào chi phí nếu giá trị nhỏ hoặc tiến hành phân bổ theo quy định của Công ty

+ Lập hồ sơ thanh toán các chi phí trả trước, CCDC, TSCĐ khi có phát sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 3 năm

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Đại Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

- Thưởng lễ, Tết theo quy định công ty.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Luật Lao động.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ và cơ hội thăng tiến.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Đại Long

