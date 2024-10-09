Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

- Theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày của các tài khoản kế toán cho đúng chuẩn mực kế toán và luật kế toán Việt Nam.

- Kiểm tra chứng từ kế toán, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Báo cáo quản trị theo yêu cầu.

- Các nghiệp vụ liên quan đến thuế

- Giao dịch ngân hàng, bảo hiểm, cơ quan thuế.....

- Các công việc khác theo yêu cầu.

- Tập hợp, kiểm tra, rà soát tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ kế toán, lưu trữ dữ liệu kế toán, quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định, bảo mật số liệu kế toán

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ khoa học, hợp lý

- Trình độ: Cao Đẳng/Đại học trở lên, có kinh nghiệm 3 năm trở lên

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính – ngân hàng.

- Có kiến thức về nghiệp vụ kế toán và hệ thống thuế của Việt Nam.

- Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, cần cù, tỉ mỉ có trách nhiệm trong công việc....

- Ưu tiên ứng viên làm mảng thương mại dịch vụ như thẩm mỹ, du lịch, nhà hàng , khách sạ

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-15 triệu, thỏa thuận khi phỏng vấn.

- Lương tháng thứ 13, nghỉ phép năm đầy đủ.

- Được hưởng tất cả các quyền lợi theo luật lao động hiện hành: BHYT, BHXH, HĐLĐ... theo quy định của pháp luật, nghỉ lễ, nghỉ mát, nghỉ phép...

- Chế độ tăng lương phù hợp với năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU

