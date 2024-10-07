Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 354D Nguyễn Xí, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Kiểm tra hạch toán nghiệp vụ phát sinh của nhân viên chứng từ; Kiểm tra nhập liệu kế toán viên, hạch toán nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán; Phối hợp với bộ phận bán hàng theo dõi và lập kế hoạch thu hồi công nợ; Thanh toán, thu chi tiền mặt, ngân hàng; lập hồ sơ thanh toán ngoại thương và làm việc với ngân hàng; Kiểm soát việc xuất hóa đơn cho khách hàng, lưu trữ hóa đơn, chứng từ đầy đủ; Kiểm soát các hồ sơ thanh toán, hồ sơ vay Theo dõi, kiểm soát, tổng hợp chi phí công ty; Tính giá thành sản phẩm; Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng, quý, năm; Lập các báo cáo liên quan đến bán hàng, tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên; Báo cáo thu chi, kế hoạch thu-chi, cân đối nguồn tiền của công ty; Lập và gửi báo cáo, sổ sách thuế theo quy định và làm việc, giải trình với cơ quan Thuế khi có yêu cầu; Thiết lập, quản lý và điều chỉnh hệ thống sổ sách kế toán cho phù hợp tình hình kinh doanh khi cần thiết. Nhập dữ liệu trên hệ thống phần mềm MISA; Tư vấn các chính sách quản lý tài chính cho cấp trên; Hỗ trợ, cung cấp các chứng từ hóa đơn cần thiết cho kế toán thuế và kiểm tra các báo cáo, sổ sách kế toán thuế điều chỉnh phù hợp; Đối soát và thanh toán phí dịch vụ định kỳ với các đối tác; Triển khai và xây dựng các thủ tục kế toán dựa trên các thủ tục hiện tại; Kết hợp với bộ phận nhân sự của công ty: lương, thưởng, phép năm, các chính sách của người lao động; Kết hợp bộ phận nhân sự theo dõi chấm công, lương, BHXH, công đoàn; Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Kiểm tra hạch toán nghiệp vụ phát sinh của nhân viên chứng từ;
Kiểm tra nhập liệu kế toán viên, hạch toán nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán;
Phối hợp với bộ phận bán hàng theo dõi và lập kế hoạch thu hồi công nợ;
Thanh toán, thu chi tiền mặt, ngân hàng; lập hồ sơ thanh toán ngoại thương và làm việc với ngân hàng;
Kiểm soát việc xuất hóa đơn cho khách hàng, lưu trữ hóa đơn, chứng từ đầy đủ;
Kiểm soát các hồ sơ thanh toán, hồ sơ vay
Theo dõi, kiểm soát, tổng hợp chi phí công ty;
Tính giá thành sản phẩm;
Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng, quý, năm;
Lập các báo cáo liên quan đến bán hàng, tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên;
Báo cáo thu chi, kế hoạch thu-chi, cân đối nguồn tiền của công ty;
Lập và gửi báo cáo, sổ sách thuế theo quy định và làm việc, giải trình với cơ quan Thuế khi có yêu cầu;
Thiết lập, quản lý và điều chỉnh hệ thống sổ sách kế toán cho phù hợp tình hình kinh doanh khi cần thiết. Nhập dữ liệu trên hệ thống phần mềm MISA;
Tư vấn các chính sách quản lý tài chính cho cấp trên;
Hỗ trợ, cung cấp các chứng từ hóa đơn cần thiết cho kế toán thuế và kiểm tra các báo cáo, sổ sách kế toán thuế điều chỉnh phù hợp;
Đối soát và thanh toán phí dịch vụ định kỳ với các đối tác;
Triển khai và xây dựng các thủ tục kế toán dựa trên các thủ tục hiện tại;
Kết hợp với bộ phận nhân sự của công ty: lương, thưởng, phép năm, các chính sách của người lao động;
Kết hợp bộ phận nhân sự theo dõi chấm công, lương, BHXH, công đoàn;
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán, ngân hàng theo hệ Cao đẳng trở lên. Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về kế toán tổng hợp, kế toán thuế, tính giá thành. Nắm rõ nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp và hiểu sâu về chế độ kế toán. Biết tổng hợp và phân tích số liệu trong báo cáo. Có kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên biết sử dụng thành thạo phần mềm MISA. Kỹ năng tin học văn phòng tốt. Nhanh nhẹn, cẩn thận, hoạt bát, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, sức khỏe tốt. Đặc biệt ưu tiên các ứng viên có tinh thần chịu khó và ham học hỏi. Chủ động về phương tiện đi lại. Có nguyện vọng và định hướng phát triển công việc lâu dài.
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán, ngân hàng theo hệ Cao đẳng trở lên.
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về kế toán tổng hợp, kế toán thuế, tính giá thành.
Nắm rõ nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp và hiểu sâu về chế độ kế toán.
Biết tổng hợp và phân tích số liệu trong báo cáo.
Có kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên biết sử dụng thành thạo phần mềm MISA.
Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, hoạt bát, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, sức khỏe tốt. Đặc biệt ưu tiên các ứng viên có tinh thần chịu khó và ham học hỏi.
Chủ động về phương tiện đi lại.
Có nguyện vọng và định hướng phát triển công việc lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc (thử việc 2 tháng): thỏa thuận (Lương gross, tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm) Được hướng dẫn, tham gia chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kế toán nội bộ, kế toán ở công ty kinh doanh ngành nghề có điều kiện; Xét tăng lương 1 lần/năm hoặc xét tăng lương theo hiệu quả công việc; Công ty sẽ đóng toàn bộ phí BHXH và BHYT, BHTN cho nhân viên. Trợ cấp chi phí tập gym, điện thoại và gửi xe hàng tháng cho nhân viên chính thức. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Được tham gia các hoạt động ngoại khoá hàng năm, tùy theo quy định từng thời điểm của công ty. Một số chính sách phúc lợi khác cho nhân viên chính thức, nhân viên gắn bó lâu dài với công ty. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và phát triển bản thân Môi trường làm việc chuyên nghiệp và đẳng cấp.
Lương thử việc (thử việc 2 tháng): thỏa thuận (Lương gross, tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm)
Được hướng dẫn, tham gia chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kế toán nội bộ, kế toán ở công ty kinh doanh ngành nghề có điều kiện;
Xét tăng lương 1 lần/năm hoặc xét tăng lương theo hiệu quả công việc;
Công ty sẽ đóng toàn bộ phí BHXH và BHYT, BHTN cho nhân viên.
Trợ cấp chi phí tập gym, điện thoại và gửi xe hàng tháng cho nhân viên chính thức.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Được tham gia các hoạt động ngoại khoá hàng năm, tùy theo quy định từng thời điểm của công ty.
Một số chính sách phúc lợi khác cho nhân viên chính thức, nhân viên gắn bó lâu dài với công ty.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và phát triển bản thân
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 20, Block C Richmond City, số 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

