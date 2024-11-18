Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

Mức lương
85 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 55 Minh Phụng, Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 85 - 10 Triệu

Tiếp nhận hàng bảo hành: xử lý kiểm tra nhận hàng và lên phiếu bảo hành – sửa chữa (khi khách hàng mang đến TTBH hoặc đến thu hồi/hoàn trả máy tại nhà KH bán kính 25km)
Nhận máy đã sửa chữa xong từ kỹ thuật, xử lý vệ sinh, đóng gói, hoàn trả máy cho khách hàng
Xử lý nhập/xuất/chuyển kho, kiểm tồn kho linh kiện và hàng hóa
Kiểm tra vệ sinh sơ bộ sản phẩm, gửi hàng/thu hồi sản phẩm review cho các đối tác của công ty (có thể cần di chuyển đến địa điểm văn phòng của đối tác hỗ trợ lắp đặt)
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu trưởng bộ phận: gửi máy đi bảo hành, hỗ trợ tiếp đón KH tại showroom,...

Với Mức Lương 85 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, có sức khỏe tốt
Tối thiểu tốt nghiệp THPT 12/12
Có phương tiện đi lại cá nhân, có bằng lái ô tô là 1 điểm cộng
Gương mặt và cách giao tiếp hài hòa
Tính cách cẩn thận, trung thực, mong muốn gắn bó lâu dài
Ưa thích sản phẩm công nghệ (không yêu cầu biết về chuyên môn kỹ thuật)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.500.000-10.000.000đ, gồm Lương cứng + Phụ cấp (ăn trưa, xăng xe,..) + Thưởng dịch vụ (Thỏa thuận mức lương theo năng lực thực tế)
Thu nhập: 8.500.000-10.000.000đ, gồm Lương cứng + Phụ cấp (ăn trưa, xăng xe,..) + Thưởng dịch vụ
Chính sách thưởng: thưởng sáng kiến, những sáng kiến xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Công ty đều được ghi nhận và nhận mức thưởng tương ứng; thưởng khi giới thiệu nhân sự cho công ty.
Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc.
Các khoản phụ cấp như: phụ cấp ăn trưa, xăng xe, công tác phí,...
Đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động hiện hành.
Quà các dịp Lễ Tết, sinh nhật,...
Xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ của cán bộ, nhân viên.
Ngân sách cho các khóa học, hội nghị, workshop,...
Ngân sách cho chương trình team building, mini game, các sự kiện giải trí và kết nối,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

