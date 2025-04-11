Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA
- Hồ Chí Minh: 274 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. HCM, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Nhận hàng từ nhà cung cấp, kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa theo đơn hàng.
Thực hiện nhập - xuất kho, đảm bảo hàng hóa đầy đủ, đúng quy trình.
nhập - xuất kho
Sắp xếp hàng hóa trong kho gọn gàng, khoa học, dễ kiểm soát.
gọn gàng, khoa học, dễ kiểm soát
Theo dõi và cập nhật tồn kho hàng ngày, đảm bảo không thiếu hụt nguyên vật liệu.
tồn kho hàng ngày
Phối hợp với bộ phận kế toán để đối chiếu số liệu nhập - xuất hàng.
Kiểm kê kho định kỳ theo yêu cầu của quản lý.
Đảm bảo an toàn, vệ sinh kho bãi, thực hiện các công việc khác theo phân công.
an toàn, vệ sinh kho bãi
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
nhà hàng, thực phẩm, hải sản
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao.
Biết sử dụng máy tính cơ bản, nhập dữ liệu kho.
Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có thể làm việc theo ca linh động.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA Thì Được Hưởng Những Gì
triệu
Hỗ trợ ăn ca 2 lần/ ngày và các phụ cấp khác theo chính sách công ty.
Thưởng hiệu suất làm việc, thưởng lễ, Tết theo quy định.
Phụ cấp 500k mỗi tháng, thưởng doanh số, lương T13, đóng BHXH
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng kho.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI