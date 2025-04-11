Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 274 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. HCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Nhận hàng từ nhà cung cấp, kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa theo đơn hàng.

Thực hiện nhập - xuất kho, đảm bảo hàng hóa đầy đủ, đúng quy trình.

nhập - xuất kho

Sắp xếp hàng hóa trong kho gọn gàng, khoa học, dễ kiểm soát.

gọn gàng, khoa học, dễ kiểm soát

Theo dõi và cập nhật tồn kho hàng ngày, đảm bảo không thiếu hụt nguyên vật liệu.

tồn kho hàng ngày

Phối hợp với bộ phận kế toán để đối chiếu số liệu nhập - xuất hàng.

Kiểm kê kho định kỳ theo yêu cầu của quản lý.

Đảm bảo an toàn, vệ sinh kho bãi, thực hiện các công việc khác theo phân công.

an toàn, vệ sinh kho bãi

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực kho (ưu tiên đã làm trong ngành nhà hàng, thực phẩm, hải sản).

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

nhà hàng, thực phẩm, hải sản

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao.

Biết sử dụng máy tính cơ bản, nhập dữ liệu kho.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có thể làm việc theo ca linh động.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 9-10 triệu, tùy theo kinh nghiệm và năng lực.

triệu

Hỗ trợ ăn ca 2 lần/ ngày và các phụ cấp khác theo chính sách công ty.

Thưởng hiệu suất làm việc, thưởng lễ, Tết theo quy định.

Phụ cấp 500k mỗi tháng, thưởng doanh số, lương T13, đóng BHXH

Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng kho.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin