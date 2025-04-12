Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TẠP HÓA S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH TẠP HÓA S
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
CÔNG TY TNHH TẠP HÓA S

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH TẠP HÓA S

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 71 đường D5, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản lý kho tổng và kho phụ, kiểm soát việc điều chuyển hàng hóa giữa các kho nguyên liệu.
Thực hiện xuất hàng theo phiếu xuất kho của kế toán, đảm bảo số lượng và chất lượng hàng hóa trong kho.
Sắp xếp kho hợp lý, gọn gàng, sạch sẽ, thuận tiện cho việc luân chuyển hàng hóa, đảm bảo nguyên tắc nhập trước xuất trước.
Kiểm tra hạn sử dụng sản phẩm và phối hợp với vận hành để đảm bảo hàng hóa đạt tiêu chuẩn.
Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa ra vào kho và thực hiện kiểm kê định kỳ với bộ phận kế toán.
Duy trì kho hàng gọn gàng, sạch sẽ, thuận tiện cho việc luân chuyển hàng hóa.
Báo cáo đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan cho cấp trên theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH TẠP HÓA S Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẠP HÓA S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẠP HÓA S

CÔNG TY TNHH TẠP HÓA S

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 158 Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

