Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 371 Bà Hạt P4, Q10 HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển và soạn hàng hóa theo đúng yêu cầu

Kiểm tra hàng hóa xuất nhập tồn, theo dõi số lượng hằng ngày

Theo dõi quy trình nhập hàng, kiểm kho, chuyển kho

Hỗ trợ các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Nam: Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn có trách nhiệm với công việc

Biết sử dụng excel cơ bản

Có sức khỏe tốt

Đã có kinh nghiệm vận hành và quản lí kho

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin