Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 371 Bà Hạt P4, Q10 HCM, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển và soạn hàng hóa theo đúng yêu cầu
Kiểm tra hàng hóa xuất nhập tồn, theo dõi số lượng hằng ngày
Theo dõi quy trình nhập hàng, kiểm kho, chuyển kho
Hỗ trợ các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Nam: Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn có trách nhiệm với công việc
Biết sử dụng excel cơ bản
Có sức khỏe tốt
Đã có kinh nghiệm vận hành và quản lí kho
