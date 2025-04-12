Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH GREAT AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện chính xác việc quản lý, sắp xếp kho phụ tùng, phụ kiện đảm bảo các tiêu chuẩn từ chính hãng.

Theo dõi, sắp xếp kho phụ kiện và đặt hàng phụ kiện.

Đảm bảo việc tính toán dự trữ, đặt phụ tùng, Stock kho hàng ngày đúng quy định.

Đảm bảo việc cung ứng phụ tùng vật tư và gia công kịp thời, nhanh chóng.

Đảm bảo đầy đủ các chứng từ xuất nhập kho, đối chiếu thực tế.

Hỗ trợ tra cứu phụ tùng, kiểm soát chặt chẽ phụ tùng tồn kho, đề xuất giải pháp giảm hàng tồn.

Phối hợp tốt với các bộ phận liên quan, đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra.

Kiểm kê và báo cáo tồn kho, báo cáo định kỳ đúng quy định.

Đề xuất cải tiến hoạt động phụ tùng, hoạt động MTK giải quyết tồn kho.

Đảm bảo vệ sinh môi trường, 5S, ATLĐ, PCCC.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực ô tô

Có Bằng lái B2.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, giao tiếp tốt.

Ưu tiên hiểu biết về ô tô.

Tại CÔNG TY TNHH GREAT AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo theo chuẩn Volvo Cars toàn cầu.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cơ hội thăng tiến công việc tốt và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GREAT AUTO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin