Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHẠM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHẠM
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHẠM

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHẠM

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 100 Đường số 7, Khu dân cư 26 ha, Ấp 1, Xã Long Thới, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Soạn hàng chuẩn bị giao cho khách/dự trữ
Nhập - xuất vật tư và thành phẩm mỗi ngày
Làm báo cáo hàng tồn mỗi ngày
Theo dõi và báo cáo vật tư 2 ngày/lần cho Quản lý
Đảm bảo vật tư đủ cho sản xuất
Kiểm tra vật tư và thành phẩm vào cuối tháng
Sắp xếp gọn gàng và giữ vệ sinh sạch sẽ kho chứa hàng
Hỗ trợ các bộ phận sản xuất khác khi có đơn hàng gấp (không thường xuyên)

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Giới tính: Nam
Độ tuổi: 22 - 35
Có sức khỏe tốt
Có tính tháo vát trong công việc
Tinh thần trách nhiệm cao và tự giác
Có thể khiêng đồ nặng (vật tư/thành phẩm dưới 30kg)
Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Ưu tiên ứng viên gần khu vực Nhà Bè

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHẠM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực nhận: 8.000.000 đồng - 8.500.000 đồng/tháng (bao gồm lương cơ bản + trách nhiệm công việc + tiền ăn trưa + thưởng chuyên cần)
Tiền ăn trưa: 40.000 đồng/tháng
Thưởng chuyên cần: 300.000 đồng/tháng
Thưởng sinh nhật: 500.000 đồng
Thưởng chuyên cần năm
Thưởng các ngày Lễ và Tết Dương Lịch theo thâm niên: từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng
Thưởng Tết Nguyên Đán theo thâm niên
Review lương 6 tháng/lần
Nghỉ phép: 1 ngày/tháng (bắt buộc)
Ứng lương từ 2 đến 4 lần/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHẠM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHẠM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHẠM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 100, Đường số 7, Khu dân cư 26 ha, Ấp 1, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

