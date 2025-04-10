Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHẠM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 100 Đường số 7, Khu dân cư 26 ha, Ấp 1, Xã Long Thới, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Soạn hàng chuẩn bị giao cho khách/dự trữ

Nhập - xuất vật tư và thành phẩm mỗi ngày

Làm báo cáo hàng tồn mỗi ngày

Theo dõi và báo cáo vật tư 2 ngày/lần cho Quản lý

Đảm bảo vật tư đủ cho sản xuất

Kiểm tra vật tư và thành phẩm vào cuối tháng

Sắp xếp gọn gàng và giữ vệ sinh sạch sẽ kho chứa hàng

Hỗ trợ các bộ phận sản xuất khác khi có đơn hàng gấp (không thường xuyên)

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Giới tính: Nam

Độ tuổi: 22 - 35

Có sức khỏe tốt

Có tính tháo vát trong công việc

Tinh thần trách nhiệm cao và tự giác

Có thể khiêng đồ nặng (vật tư/thành phẩm dưới 30kg)

Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Ưu tiên ứng viên gần khu vực Nhà Bè

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHẠM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực nhận: 8.000.000 đồng - 8.500.000 đồng/tháng (bao gồm lương cơ bản + trách nhiệm công việc + tiền ăn trưa + thưởng chuyên cần)

Tiền ăn trưa: 40.000 đồng/tháng

Thưởng chuyên cần: 300.000 đồng/tháng

Thưởng sinh nhật: 500.000 đồng

Thưởng chuyên cần năm

Thưởng các ngày Lễ và Tết Dương Lịch theo thâm niên: từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng

Thưởng Tết Nguyên Đán theo thâm niên

Review lương 6 tháng/lần

Nghỉ phép: 1 ngày/tháng (bắt buộc)

Ứng lương từ 2 đến 4 lần/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHẠM

