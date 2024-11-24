Tuyển Software tester CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa N09B2 Thành Thái, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch test, thiết kế test case, test script.

Thực thi theo test plan, test case.

Đề xuất và đưa ra quy trình phát triển (development process) sản phẩm phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng dự án.

Đưa ra những tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn để đảm bảo chất lượng của sản phẩm cho tất cả các bộ phận trong nhóm phát triển sản phẩm.

Chủ động follow lỗi với bộ phận dev.

Báo cáo lỗi xu hướng tăng giảm, tỷ trọng lỗi.

Tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm để bàn giao cho team sales & phát triển thị trường.

Thu thập thông tin, gửi báo cáo chất lượng cho khách hàng hoặc quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Có từ 02 năm làm việc ở vị trí tương đương.

Có kiến thức cơ bản về HTML/SQL.

Làm việc với ít nhất 1 Defect Tracking tools: Jira, QC, Bugzilla...

Kỹ năng sử dụng Automation tools: Ranorex, Selenium và Cucumber.

Có khả năng viết test case và xây dựng test plan.

Có khả năng làm xây dựng tài liệu, xây dựng video hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Có khả năng thuyết trình và xây dựng slide thuyết trình.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm về các dự án nhà nước, ERP, IoT.

Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng theo chế độ của công ty.

Thưởng upto 3 tháng lương/năm.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty.

Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (8h00-12h00;13h30-17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

