Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông thu nhập 8 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
- Hà Nội: 2B, Tổ11, TDP Xuân Mai, TT Xuân Mai, Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng (kênh trực tiếp/kênh marketing online,...)
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về các sản phẩm dịch vụ do FPT Telecom đang cung cấp.
Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.
Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline.
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 19 tuổi trở lên
Đam mê kinh doanh.
Ưu tiên nhân sự có kiến thức/kinh nghiệm liên quan đến chạy quảng cáo FB/Web
Có kỹ năng giao tiếp, và đàm phán.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt.
Có tư duy "Khách hàng là trọng tâm".
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập hấp dẫn 8-20 triệu; cùng nhiều chế độ thưởng khác nhau (Tháng, quý, năm...).
Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày Lễ Tết, dịp đặc biệt của công ty; tôn vinh cá nhân xuất sắc và trao giải tại nước ngoài.
Chế độ phúc lợi theo luật lao động, ngoài ra được công ty đóng thêm bảo hiểm FPT Care,....
Văn hóa đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: Tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng ..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
