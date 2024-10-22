Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 03 Đội Cung, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Tư vấn bán sản phẩm du lịch trong nước và nước ngoài

- Liên tục tìm kiếm khách hàng mới, khai thác và phát triển quan hệ với các khách hàng tiềm năng và đối tác liên kết, đại lý/cộng tác viên để đẩy mạnh bán hàng.

- Chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

- Giám sát các dịch vụ đang thực hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác trong phạm vi chuyên môn theo sự yêu cầu và giao việc của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực du lịch từ 1 năm trở lên.

- Khả năng giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn

- Tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

- Siêng năng, chịu khó học hỏi, chăm chỉ.

Tại Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10.000.000 trở lên+Hoa hồng

- Thưởng: Theo hiệu quả công việc và KPI được giao, không giới hạn thu nhập

- Có đủ các BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật

- Du lịch hàng năm

- Quà tặng: Sinh nhật, tour du lịch dành cho người thân, Tết Thiếu Nhi, Tết Trung Thu

- Thưởng lễ tết: Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 02/09, Tết Dương Lịch

- Thưởng Lương tháng 13,14,15

- Chế độ chăm sóc sức khỏe, nghỉ định kỳ, nghỉ ốm, nghỉ thay sản,...

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ hàng năm

- Được học tập, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn; tham dự hội nghị, hội thảo liên quan đến chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA

