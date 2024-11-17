Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH BVTV TDC làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Đắk Lắk - Đồng Tháp

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Công ty TNHH Bảo Vệ Thực Vật TDC là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phân phối các dòng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại Việt Nam, Hiện tại Công ty đang cần tuyển dụng Nhân Viên Kinh Doanh để mở rộng thị trường.

Công việc cụ thể:

- Tìm kiếm, mở rộng và phát triển mạng lưới khách hàng đại lý, nhà phân phối.

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với các đại lý, nhà phân phối hiện có.

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật của công ty đến khách hàng.

- Đàm phán, thương lượng hợp đồng và các điều khoản bán hàng.

- Theo dõi và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ.

- Báo cáo tình hình kinh doanh và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, ngành về Nông nghiệp, hoặc tương đương.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng. Nếu ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sẽ là một lợi thế mạnh

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ tốt với các đại lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

- Ưu tiên nhân viên có hộ khẩu thường trú tại địa phương ứng tuyển sẽ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH BVTV TDC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8.000.000 +Phụ cấp xăng xe điện thoại 2.000.000 (Cố định 10.000.000 đ/tháng)

- Các khoản thưởng gồm: Hoa hồng doanh thu + thưởng Đạt/vượt chỉ tiêu. (Tổng thu nhập từ 15 - 25 triệu đồng/tháng).

- Thưởng theo doanh số, thưởng tháng, quý, năm.

- Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng bán hàng.

- Cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Được ưu tiên sắp xếp làm việc gần nhà và quê hương

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Nghỉ phép và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BVTV TDC

