Tuyển Bán hàng điện máy Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện máy Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 19 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng & đối tác mới.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm (bắt buộc): 01 năm trở lên trong ngành Điện máy – Nội thất (Hãng, Hệ thống Siêu thị điện máy, Nội thất, Đại lý phân phối điện tử điện lạnh, gia dụng, lọc nước…). Có net-work rộng rãi trong ngành Điện máy, gia dụng, lọc nước
Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì
12 Triệu - 18 Triệu +++
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
