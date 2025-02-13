Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh

Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lương hấp dẫn, theo năng lực, theo doanh số

- Tăng lương hàng năm, lương Tháng 13, thưởng dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Du lịch hằng năm

- Chế độ nghỉ phép

- Được công ty đào tạo liên tục hàng năm

- Được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên ngành và làm việc trong môi trường văn minh chuyên nghiệp, công việc ổn định.

- Các chế độ khác hưởng theo Luật lao động Việt nam., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Đến 30 Triệu

- Chăm sóc các khách hàng hiện có và tìm kiếm các khách hàng mới.
- Liên hệ, giới thiệu các sản phẩm (ngoại thần kinh, răng hàm mặt...) đến các Bệnh viện và khách hàng khác.
- Chịu trách nhiệm trên các thị trường được phân công (theo dõi sát sao tình hình chào hàng, kế hoạch đấu thầu, hợp đồng, stock hàng, hội nghị bệnh viện...).
- Đảm bảo thực hiện doanh số theo hợp đồng trúng thầu tại các bệnh viện.
- Báo cáo tiến độ, lập kế hoạch làm việc, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng hàng tháng để khai thác thị trường hiệu quả.
- Tổng hợp và báo cáo thị trường (nếu có yêu cầu).
- Lên kế hoạch và đi thị trường.
- Có thể đi công tác tỉnh.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Có kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh là một lợi thế.
- Hoạt ngôn, có khả năng gắn kết, điều phối, kỹ năng thuyết trình và đàm phán.
- Giao tiếp tốt; tư duy logic; chủ động trong công việc; nhiệt tình, nhanh nhẹn.

Tại Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 30 triệu VND
Lương cứng: Tới 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh

Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 87 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 15, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thiet-bi-y-te-thu-nhap-toi-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job294593
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội 8 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHƯƠNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHƯƠNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Hạn nộp: 10/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/06/2025
Cần Thơ Hồ Chí Minh Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHƯƠNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHƯƠNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Hạn nộp: 10/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/06/2025
Cần Thơ Hồ Chí Minh Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thương mại SIV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty TNHH Thương mại SIV
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH NIHON SELF MEDICAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH NIHON SELF MEDICAL VIỆT NAM
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH SX và TM Trường Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty TNHH SX và TM Trường Thủy
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG MED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG MED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MEDICAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MEDICAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ONE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty liên doanh Y học Việt - Hàn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty liên doanh Y học Việt - Hàn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 50 Triệu Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ
0.1 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH ESYMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ESYMED
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN SEMIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SEMIND
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 1000 - 1500 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH KINESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KINESS VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh
Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty CP Ideaz Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Ideaz Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC - Chi nhánh HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC - Chi nhánh HCM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ Thành An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ Thành An
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Thụy An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Thụy An
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm