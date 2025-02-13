Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lương hấp dẫn, theo năng lực, theo doanh số - Tăng lương hàng năm, lương Tháng 13, thưởng dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh - Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. - Du lịch hằng năm - Chế độ nghỉ phép - Được công ty đào tạo liên tục hàng năm - Được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên ngành và làm việc trong môi trường văn minh chuyên nghiệp, công việc ổn định. - Các chế độ khác hưởng theo Luật lao động Việt nam., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Đến 30 Triệu

- Chăm sóc các khách hàng hiện có và tìm kiếm các khách hàng mới.

- Liên hệ, giới thiệu các sản phẩm (ngoại thần kinh, răng hàm mặt...) đến các Bệnh viện và khách hàng khác.

- Chịu trách nhiệm trên các thị trường được phân công (theo dõi sát sao tình hình chào hàng, kế hoạch đấu thầu, hợp đồng, stock hàng, hội nghị bệnh viện...).

- Đảm bảo thực hiện doanh số theo hợp đồng trúng thầu tại các bệnh viện.

- Báo cáo tiến độ, lập kế hoạch làm việc, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng hàng tháng để khai thác thị trường hiệu quả.

- Tổng hợp và báo cáo thị trường (nếu có yêu cầu).

- Lên kế hoạch và đi thị trường.

- Có thể đi công tác tỉnh.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Có kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh là một lợi thế.

- Hoạt ngôn, có khả năng gắn kết, điều phối, kỹ năng thuyết trình và đàm phán.

- Giao tiếp tốt; tư duy logic; chủ động trong công việc; nhiệt tình, nhanh nhẹn.

Tại Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 30 triệu VND

Lương cứng: Tới 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh

