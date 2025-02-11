Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN SEMIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SEMIND
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEMIND

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ (trung thu, Tết thiếu nhi), kỷ niệm thành lập công ty ...; Được hưởng các chế độ Sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau thăm hỏi đầy đủ theo quy định của Công ty. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn ở các mảng công việc còn thiếu trong yêu cầu. Được hỗ trợ kinh phí tham gia các khoá học đào tạo về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm cần thiết cho công việc. Được làm việc trong môi trường nhân văn, chuyên nghiệp., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phụ trách phát triển kinh doanh khu vực cho nhóm sản phẩm máy xét nghiệp.
Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, các dự án mới.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Xây dựng và duy trì chặt chẽ mối quan hệ với các bác sĩ, dược sĩ, khoa dược, bệnh viện, phòng khám để tư vấn và bán sản phẩm của công ty.
Triển khai các chương trình marketing, xúc tiến bán hàng, chăm sóc khách hàng của Công ty đến các bệnh viện, phòng khám.
Tham gia tổ chức hội thảo khoa, bệnh viện để quảng bá sản phẩm đến khách hàng.
Phối hợp cùng các bộ phận khác (Marketing, Kế toán bán hàng, Kế toán công nợ, Giao vận) để đảm bảo công việc bán hàng thuận lợi; tối ưu được hiệu suất bán hàng.
Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp cho khách hàng về các sản phẩm mà công ty cung cấp.
Thực hiện các công việc khác của Phòng Kinh doanh theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Máu chiến, kiên trì, hứng thú với sản phẩm hóa chất và máy xét nghiệm
Thông minh, cầu tiến, ham học hỏi
Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và thuyết phục tốt, mong muốn xây dựng tệp khách hàng chất lượng và lâu dài.
Sẵn sàng đi công tác tỉnh (theo yêu cầu công việc).
Khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt.
Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Y dược, Điện tử y sinh, Kinh tế, QTKD, Marketing, ...
Ứng viên có trên 1 năm kinh nghiệm. Có hiểu biết về thiết bị và vật tư y tế là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEMIND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEMIND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN9.2, đường R01, khu công nghiệp Tam Dương 1 – Khu vực 2, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

