Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC

Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC

Mức lương
12 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 8.00 am

- 17.00 pm Thứ 2 – thứ 6 (Nghỉ thứ 7, Chủ nhật), Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 12 - 40 Triệu

- Lên kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm.
- Cập nhật dữ liệu bán hàng, báo cáo doanh số tuần/tháng/quý/năm, thực hiện báo cáo chi tiết doanh số bán hàng;
- Nghiên cứu, thu thập và phân tích thông tin về thị trường, nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh.
- Duy trì, phát triển mạng lưới khách hàng hiện tại, thúc đẩy và mở rộng thị trường.
- Làm báo giá, cấu hình và theo dõi tiến độ thực hiện hồ sơ thầu;
- Thực hiện hợp đồng, hỗ trợ bộ phận kế toán đôn đốc thu hồi công nợ.
- Tư vấn, tiếp nhận các câu hỏi của khách về nhóm sản phẩm công ty phân phối.
- Xây dựng, đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kỹ thuật (Điện tử, điện, công nghệ sinh học, Hóa sinh), Y, Dược và các ngành có liên quan.
- Kinh nghiệm: Kinh nghiệm ít nhất 02 năm kinh doanh nhóm sản phẩm kiểm soát nhiễm khuẩn, hoặc phẫu thuật nội soi, hoặc thiết bị phòng LAB.
- Kỹ năng mềm: Có kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt, có tính thuyết phục cao.
- Chịu được áp lực kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh tốt.
- Kỹ năng khác: Thành thạo tin học văn phòng; biết tiếng Anh là một lợi thế.
- Mong muốn tìm kiếm các bạn ứng viên làm việc gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 40 triệu VND
Lương cứng: Từ 12 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội - Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

