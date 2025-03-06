Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
- Hà Nội: Lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn. Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Thỏa thuận
Các dòng sản phẩm: Máy và hóa chất xét nghiệm sinh học phân tử
Tìm kiếm, xây dựng và phát triển các mối quan hệ liên quan đến Kinh doanh Thiết bị và hóa chất xét nghiệm sinh học phân tử. Duy trì và chăm sóc các khách hàng hiện có.
Tìm hiểu và phân tích nhu cầu của khách hàng, dự án, kế hoạch mua sắm, tình hình triển khai.
Tư vấn sản phẩm, chương trình bán hàng của Tập đoàn tới các khách hàng.
Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm
Phối hợp với các bộ phận khác trong việc làm thầu và triển khai kế hoạch theo nhu cầu thực tế.
Tuân thủ quy trình bán hàng và quy chế Tập đoàn đã ban hành.
Báo cáo công việc theo tuần/tháng và kiến nghị những vấn đề cần giải quyết theo yêu cầu công việc, khách hàng cho quản lý cấp trên theo kế hoạch và khi đột xuất.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Sinh học, Công nghệ Sinh học, Điện tử y sinh, KTV Xét nghiệm, các chuyên ngành Y- Dược khác.
Khả năng tư vấn, giao tiếp, thuyết trình tốt, sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm hỗ trợ.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực này/đã từng tham gia làm thầu, thầu về TBYT là một lợi thế.
Năng động, nhiệt tình với công việc, có sức khỏe tốt, có thể đi công tác thường xuyên
Tại Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
