Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn. Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

Các dòng sản phẩm: Máy và hóa chất xét nghiệm sinh học phân tử

Tìm kiếm, xây dựng và phát triển các mối quan hệ liên quan đến Kinh doanh Thiết bị và hóa chất xét nghiệm sinh học phân tử. Duy trì và chăm sóc các khách hàng hiện có.

Tìm hiểu và phân tích nhu cầu của khách hàng, dự án, kế hoạch mua sắm, tình hình triển khai.

Tư vấn sản phẩm, chương trình bán hàng của Tập đoàn tới các khách hàng.

Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm

Phối hợp với các bộ phận khác trong việc làm thầu và triển khai kế hoạch theo nhu cầu thực tế.

Tuân thủ quy trình bán hàng và quy chế Tập đoàn đã ban hành.

Báo cáo công việc theo tuần/tháng và kiến nghị những vấn đề cần giải quyết theo yêu cầu công việc, khách hàng cho quản lý cấp trên theo kế hoạch và khi đột xuất.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Bằng cấp: Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Sinh học, Công nghệ Sinh học, Điện tử y sinh, KTV Xét nghiệm, các chuyên ngành Y- Dược khác.

Khả năng tư vấn, giao tiếp, thuyết trình tốt, sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm hỗ trợ.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực này/đã từng tham gia làm thầu, thầu về TBYT là một lợi thế.

Năng động, nhiệt tình với công việc, có sức khỏe tốt, có thể đi công tác thường xuyên

Tại Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP

