Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH ESYMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: T2 đến sáng Thứ 7, giờ hành chính Công ty có quy trình làm việc rõ ràng, cụ thể. Thưởng Lễ, Tết, tháng lương thứ 13, BHYT, BHXH, ... Du lịch hàng năm, liên hoan công ty Được hỗ trợ kinh phí học tập và nâng cao trình độ bản thân Được tham gia các chương trình đào tạo và hoạt động ngoại khóa của công ty. Môi trường làm việc trẻ, năng động, thỏa sức sáng tạo, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Tuyển nhân viên kinh doanh cho lĩnh vực bệnh viện

Công việc cụ thể

Tìm kiếm , tư vấn và mở rộng mạng lưới khách hàng là các bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế và các cơ sở chăm sóc sức khỏe...

Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm, giải pháp của công ty tới khách hàng tiềm năng

Chăm sóc sau bán hàng, đảm bảo phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác.

Đạt được chỉ tiêu kinh doanh và báo cáo kết quả định kỳ.

Phối hợp với các phòng ban khác đảm bảo KPI của công ty đề ra

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, có tối thiểu 1 năm KINH NGHIỆM làm sale ( ưu tiên lĩnh vực y tế, dược phẩm, B2B...)

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng

Nhiệt tình, chịu khó học hỏi

Chủ động, nhiệt tình trong công việc để đạt mục tiêu KPI

Tinh thần cầu tiến, có khả năng chịu áp lực và quyết tâm cao trong công việc

Sẵn sàng đi tỉnh.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiêm trong các ngành liên quan

Tại CÔNG TY TNHH ESYMED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 18 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 10 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ESYMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin