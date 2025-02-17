Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty CP Ideaz Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 113 Chu Huy Mân, Long Biên, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiếp nhận thông tin thiết kế từ bộ phận kinh doanh hoặc tư vấn khách hàng để lập nhiệm vụ thiết kế.

• Lên phương án mặt bằng 2D (CAD), trình duyệt với quản lý và khách hàng.

• Thiết kế concept 3D dựa trên layout 2D đã duyệt, trình duyệt với quản lý/khách hàng.

• Triển khai hồ sơ thi công cho các hạng mục nội thất sản xuất trong nước.

• Phối hợp với chuyên gia nước ngoài triển khai các hạng mục nhập khẩu.

• Giám sát tác giả, xử lý các vấn đề phát sinh tại công trường để đảm bảo đúng thiết kế.

• Phối hợp với các phòng ban, đối tác, nhà thầu và báo cáo công việc với quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất, Kiến trúc hoặc liên quan.

• Thành thạo AutoCAD, SketchUp, 3ds Max, Vray, Corona (biết thêm các phần mềm khác là lợi thế).

• Thành thạo AutoCAD, SketchUp, 3ds Max, Vray, Corona

• Có tư duy thiết kế tốt, nắm vững các tiêu chuẩn kỹ thuật trong nội thất.

• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

• Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản để trao đổi với chuyên gia nước ngoài.

• Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế nội thất.

Quyền lợi

Tại Công Ty CP Ideaz Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

