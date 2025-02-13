Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Clover Plus Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 800 USD

Mức lương Đến 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15B/94 Đường Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Đến 800 USD

- Xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng (bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế...).

- Tham quan các bệnh viện và đại lý cùng nhân viên bán hàng người Nhật .

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh, thống kê theo yêu cầu của cấp trên.

- Liên hệ và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.

- Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Với Mức Lương Đến 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ sư có trình độ cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật, chuyên ngành y, dược, hóa học, sinh học hoặc cao đẳng kỹ thuật trang thiết bị y tế trở lên hoặc có trình độ cao đẳng trở lên mà chuyên ngành được đào tạo phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở mua bán.

- Ứng viên có kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên trong đấu thầu trang thiết bị y tế.

- Yêu cầu tiếng Anh hoặc tiếng Nhật .

- Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.

- Lương cơ bản từ $400 + hoa hồng.

Tại Clover Plus Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Clover Plus Company Limited

