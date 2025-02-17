Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật & Khoa Học Oppo làm việc tại Quảng Trị thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Trị: - Quảng Trị, Thị xã Quảng Trị

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm hiểu, xác định nhu cầu của khách hàng và tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp.

• Tư vấn và cung cấp các thông đến sản phẩm cho khách hàng.

• Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm.

• Thực hiện các chương trình, sự kiện giới thiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm OPPO.

• Hỗ trợ sắp xếp và trưng bày sản phẩm tại cửa hàng.

• Hoàn thành chương trình THPT trở lên.

• Tuổi từ 18-25, Ngoại hình ưa nhìn, nữ từ 1m60, nam từ 1m70.

• Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí bán hàng

• Có kỹ năng giao tiếp, trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc.

• Khả năng giao tiếp, lắng nghe và thuyết phục tốt.

• Ham học hỏi, nắm bắt thông tin sản phẩm tốt, đặc biệt là sản phẩm công nghệ

• Kỹ năng xử lý tình huống nhanh nhạy, linh hoạt.

Tại Công TY TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật & Khoa Học Oppo Thì Được Hưởng Những Gì

KINH NGHIỆM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật & Khoa Học Oppo

