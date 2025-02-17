Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật & Khoa Học Oppo làm việc tại Quảng Trị thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công TY TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật & Khoa Học Oppo
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Trị:
- Quảng Trị, Thị xã Quảng Trị
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tìm hiểu, xác định nhu cầu của khách hàng và tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp.
• Tư vấn và cung cấp các thông đến sản phẩm cho khách hàng.
• Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm.
• Thực hiện các chương trình, sự kiện giới thiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm OPPO.
• Hỗ trợ sắp xếp và trưng bày sản phẩm tại cửa hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Hoàn thành chương trình THPT trở lên.
• Tuổi từ 18-25, Ngoại hình ưa nhìn, nữ từ 1m60, nam từ 1m70.
• Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí bán hàng
• Có kỹ năng giao tiếp, trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc.
• Khả năng giao tiếp, lắng nghe và thuyết phục tốt.
• Ham học hỏi, nắm bắt thông tin sản phẩm tốt, đặc biệt là sản phẩm công nghệ
• Kỹ năng xử lý tình huống nhanh nhạy, linh hoạt.
Tại Công TY TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật & Khoa Học Oppo Thì Được Hưởng Những Gì
KINH NGHIỆM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật & Khoa Học Oppo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
