Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI THÔNG MINH TINH HẢI làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI THÔNG MINH TINH HẢI
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Thửa đất số 195, tờ bản đồ số 45, Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thành phố TânUyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU ỨNG VIÊN:
Sinh viên đại học (đang học hoặc mới tốt nghiệp).
Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung (chỉ cần một trong hai).
Chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần học hỏi.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ tích cực.
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI THÔNG MINH TINH HẢI Thì Được Hưởng Những Gì
LƯƠNG & PHÚC LỢI:
10,000,000 VND/tháng
Được đóng bảo hiểm xã hội
Hỗ trợ bữa trưa miễn phí
Học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI THÔNG MINH TINH HẢI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
