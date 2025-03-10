Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI THÔNG MINH TINH HẢI làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Thửa đất số 195, tờ bản đồ số 45, Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thành phố TânUyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

YÊU CẦU ỨNG VIÊN:

Sinh viên đại học (đang học hoặc mới tốt nghiệp).

Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung (chỉ cần một trong hai).

Chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần học hỏi.

Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ tích cực.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI THÔNG MINH TINH HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG & PHÚC LỢI:

10,000,000 VND/tháng

Được đóng bảo hiểm xã hội

Hỗ trợ bữa trưa miễn phí

Học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI THÔNG MINH TINH HẢI

