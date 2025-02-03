Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 35 Nguyễn Đình Chiểu, Toàn Nhà VOV,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách chính việc triển khai ứng dụng IVIE- Bác sĩ ơi tại các Cơ sở y tế, nhằm giúp bệnh nhân được tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng, thuận tiện hơn và gia tăng nhận diện/ người dùng ứng dụng.
Tiếp nhận thông tin đối tác từ các nguồn data
Trình bày và giải thích các quy trình, nguyên lý hoạt động/hợp tác cho Đối tác ( Cơ sở y tế/bác Sĩ) .
Lập kế hoạch chăm sóc các Đối tác, tạo mối quan hệ với các đầu mối chủ chốt.
Quản lý dự án triển khai ứng dụng IVIE – Bác sĩ ơi cho các Đối tác liên quan.
Đề xuất các tính năng, cải tiến nếu có.
Phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông tại các Cơ sở y tế.
Tổ chức thực hiện các hoạt động offline tại các Cơ sở y tế.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ CĐ/ĐH các khối ngành như Quản trị kinh doanh, Thương mại, Y/Dược,..
Có đam mê kinh doanh và mong muốn nâng cao kiến thức về quản lý kinh doanh.
Là người nghiêm túc, trách nhiệm cao trong mọi hành động, lời nói của mình.
Có kinh nghiệm làm việc với phòng khám và các bác sĩ là lợi thế.
Có kinh nghiệm Bán hàng, Kinh doanh, Telesales, Sale online, Sales thị trường

Tại CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian: 8h -17h30, T2 – T6 (Nghỉ T7, CN)
Mức lương: đến 15tr+ Thưởng KPI
Thưởng thâm niên làm việc: 5 triệu/năm
Thưởng tháng lương 13 (theo hoạt động kết quả kinh doanh)
Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,BHTN; Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....
Được tham gia đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

