Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - ARR Holding, số 24 - 26 đường B4, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

Thu Thập và tìm kiếm khách hàng:

+ Có nhu cầu mở phòng Gym, nhu cầu bổ sung thiết bị thể hình, (Cá nhân, chuỗi phòng, doanh nghiệp, chung cư, khách sạn, resort, đơn vị nhà nước...);

+ Thiết bị gia đình;

+ Phụ kiện thể thao.

- Thu thập và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng thiết bị phòng tập Gym, fitness.

- Giới thiệu và tư vấn sản phẩm và dịch vụ của công ty (lên phương án, mô hình thiết bị phù hợp với nhu cầu khách hàng (tài chính, diện tích...) thuyết phục khách hàng tiến hành ký hợp đồng mua sản phẩm công ty.

- Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng và dự án: kết hợp với bộ phận kế toán và giao hàng lắp đặt để đơn hàng hoàn thành sớm nhất làm hài lòng khách hàng.

- Chăm sóc, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

- Làm báo cáo công việc, báo cáo khách hàng, báo cáo thị trường ( tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh, thuận lợi và khó khăn, những tình huống xứ lý từ chối khách hàng....)

- Đề xuất chương trình khuyến mãi, đề xuất các hoạt động hỗ trợ Marketing nhằm thúc đẩy doanh số, chăm sóc khách hàng....

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về Mảng Fitness; Từng làm các công việc liên quan phòng Gym, PT,...

Cẩn thận, năng động, nhạy bén, nhiệt tình;

Có khả năng đi công tác theo yêu cầu công việc;

Khả năng nhận định, phân tích, nắm bắt xu hướng, nhu cầu của thị trường;

Thành thạo tin học văn phòng, thư điện tử, internet, mạng xã hội.

Quyền Lợi

Thu nhập: Lương cơ bản 10.000.000 – 15.000.000VNĐ/Tháng + %DS (Có thể deal lương cơ bản theo năng lực);

Các khoản thưởng năm, tháng lương 13 theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc;

Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân;

Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

