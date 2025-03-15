Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà Bè ...và 1 địa điểm khác, Quận 1

Nhân viên kinh doanh

Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, tìm kiếm đơn hàng, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch thăm khách hàng hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác

Lập kế hoạch tuần, tháng trình cấp trên phê duyệt. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt

Thăm viếng, chăm sóc khách hàng theo kế hoạch công tác để duy trì và củng cố mối quan hệ với khách hàng. Ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo cáo. Cập nhật các thông tin theo yêu cầu vào kế hoạch thực hiện tuần gửi cấp trên

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thuyết phục khách hàng đặt hàng để gia tăng doanh số. Tiếp nhận thông tin về nhu cầu hàng hóa của khách hàng xử lý thông tin đúng theo quy định của chính sách bán hàng rồi chuyển bộ phận bán hàng làm thủ tục giao hàng cho khách hàng

Hiểu rõ chính sách bán hàng, kiến thức sản phẩm, ưu nhược điểm của sản phẩm và của các đối thủ cạnh tranh

Hiểu rõ quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại, quy trình bán hàng, thực hiện đầy đủ theo các biểu mẫu của các quy trình này

Phối hợp cùng với bộ phận bán hàng theo dõi, thực hiện, đốc thúc thực hiện các hợp đồng, đơn hàng lớn

Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng bán hàng

Kỹ năng tổ chức

Thường xuyên di chuyển bằng xe máy.

Thời gian chủ yếu làm việc ngoài thị trường

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm, chi phí đi lại

Các chế độ bảo hiểm theo quy định, bảo hiểm 24/24

Lương, thưởng theo năng lực

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Tham gia các hoạt động gắn kết: teambuilding, trung thu, tân niên,... các CLB giải trí: bóng đá, cầu lông, xem phim,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN

