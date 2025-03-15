Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 21Bis Hậu Giang, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Phát triển khách hàng & bán hàng
Chăm sóc khách hàng & thị trường
Hỗ trợ Marketing & Báo cáo
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh:
• Lương cơ bản 8 - 15 triệu + Phụ cấp + Hoa hồng doanh số
• Thưởng lễ Tết, thưởng quý/năm, lương tháng 13
• Phúc lợi đầy đủ:
• BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
• Phụ cấp ăn trưa, công tác phí
• Cung cấp đầy đủ công cụ làm việc
• Lộ trình phát triển rõ ràng:
• Được đào tạo bài bản từ đầu.
• Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm, Quản lý theo năng lực.
• Môi trường làm việc năng động:
• Tổ chức sinh nhật, team-building, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
