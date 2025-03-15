Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 21Bis Hậu Giang, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phát triển khách hàng & bán hàng

Chăm sóc khách hàng & thị trường

Hỗ trợ Marketing & Báo cáo

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh:

• Lương cơ bản 8 - 15 triệu + Phụ cấp + Hoa hồng doanh số

• Thưởng lễ Tết, thưởng quý/năm, lương tháng 13

• Phúc lợi đầy đủ:

• BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

• Phụ cấp ăn trưa, công tác phí

• Cung cấp đầy đủ công cụ làm việc

• Lộ trình phát triển rõ ràng:

• Được đào tạo bài bản từ đầu.

• Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm, Quản lý theo năng lực.

• Môi trường làm việc năng động:

• Tổ chức sinh nhật, team-building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin