Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ECHEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 350 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển cơ hội kinh doanh mới trong các lĩnh vực như xử lý nước, nông nghiệp và sản xuất...vv

Xây dựng và mở rộng mối quan hệ với khách hàng hiện tại bằng cách hiểu rõ nhu cầu và cung cấp giải pháp phù hợp.

Chuẩn bị đề xuất, báo giá và thuyết trình cho khách hàng tiềm năng.

Đạt hoặc vượt chỉ tiêu doanh số và KPI thông qua chiến lược hiệu quả.

Thực hiện nghiên cứu thị trường định kỳ để theo dõi xu hướng, nhu cầu khách hàng và hoạt động của đối thủ.

Cung cấp thông tin cho ban quản lý về điều kiện thị trường, chiến lược giá và cơ hội phát triển.

Duy trì hồ sơ khách hàng chính xác trong hệ thống CRM và quản lý giao tiếp hiệu quả.

Giải quyết nhanh chóng các yêu cầu và khiếu nại để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Hợp tác với đội ngũ bán hàng và tiếp thị để thống nhất chiến lược kinh doanh.

Chuẩn bị và nộp báo cáo bán hàng, dự đoán và phân tích thị trường cho ban quản lý.

Identify and pursue new business opportunities in sectors such as water-treatment, agriculture, manufacturing, etc.

Nurture and expand existing client relationships by understanding their needs and providing tailored solutions.

Deliver product proposals, quotations, and presentations to prospective clients.

Achieve or exceed sales targets and KPIs through strategic planning and execution.

Conduct regular market research to track industry trends, customer demands, and competitor activity.

Provide management with insights on market conditions, pricing strategies, and growth opportunities.

Maintain accurate customer records in CRM systems and manage client communications effectively.

Resolve inquiries and complaints promptly to ensure high levels of customer satisfaction.

Collaborate with the sales and marketing teams to align on business strategies.

Prepare and submit sales reports, forecasts, and market analysis to management.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đối tượng: Nam hoặc Nữ từ 24-32 tuổi.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Hóa học, Kỹ thuật Hóa hoặc trong các lĩnh vực có liên quan là ưu tiên.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong bán hàng B2B, ưu tiên trong lĩnh vực hóa chất hoặc công nghiệp.

Kỹ năng bán hàng: Có khả năng phát triển mối quan hệ với khách hàng, đàm phán hợp đồng và chốt giao dịch.

Giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và viết xuất sắc, có khả năng trình bày thông tin kỹ thuật phức tạp một cách đơn giản và hấp dẫn.

Giải quyết vấn đề: Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề để hiểu nhu cầu của khách hàng và đề xuất các giải pháp phù hợp.

Quen thuộc với phần mềm CRM

Có kiến thức về các quy định và tiêu chuẩn tuân thủ An toàn hóa chất.

Kỹ năng đàm phán và chốt giao dịch tốt.

Target Audience: Male or Female aged 24-32.

Education: College degree or higher in Chemistry, Chemical Engineering, or related fields preferred.

Experience: Minimum 2 year of experience in B2B sales, preferably in the chemical or industrial sectors.

Sales Skills: Proven ability to develop client relationships, negotiate contracts, and close deals.

Communication: Excellent verbal and written communication skills, with the ability to present complex technical information in a simple and engaging manner.

Problem-Solving: Strong analytical and problem-solving skills to understand customer needs and offer appropriate solutions.

Familiarity with CRM software.

Knowledge of chemical safety regulations and compliance standards.

Strong negotiation and closing skills.

Tại CÔNG TY TNHH ECHEM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn từ 10 triệu đồng/tháng, bao gồm lương cứng (thỏa thuận) và thưởng hoa hồng theo doanh số.

Được đào tạo chuyên nghiệp về kỹ năng bán hàng theo quy trình của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến cao dựa trên năng lực và kết quả công việc.

Thưởng lễ, Tết và du lịch hàng năm.

Đóng bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Attractive income starting from 10 million VND/month, including base salary (negotiable) and commission based on sales.

Professional training in sales skills according to the company’s processes.

Dynamic, professional, and friendly working environment.

High promotion opportunities based on capability and work results.

Bonuses for holidays, Tet, and annual travel.

Social insurance and other benefits as per legal regulations.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECHEM

