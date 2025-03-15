Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SƠN TÍN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1063c Nguyễn Xiển, P. Long Bình, Tp. Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng mới.

Xây dựng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, phát triển hệ thống khách hàng trung thành.

Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu để mở rộng độ phủ sản phẩm.

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho các đại lý, nhà thầu, kiến trúc sư, chủ đầu tư, khách hàng online.

Đàm phán, ký kết hợp đồng/ đơn hàng.

Theo dõi đơn hàng và phối hợp với bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ giao hàng.

Nghiên cứu, cập nhật và theo dõi xu hướng của thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

Báo cáo công việc định kỳ về tình hình kinh doanh, doanh số và phản hồi của khách hàng.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh doanh, Marketing, Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nội thất, ngoại thất, vật liệu xây dựng.

Nếu chưa có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo cầm tay chỉ việc ngay từ đầu.

Kỹ năng tìm kiếm và khai thác khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng sắp xếp, triển khai kế hoạch

Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ hỗ trợ kinh doanh.

Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến.

Có tính kỷ luật tốt.

Chịu được áp lực công việc và doanh số.

Có phương tiện đi lại (xe máy) và laptop để phục vụ công việc.

Sẵn sàng đi thị trường, đi công tác khi cần.

Có bằng lái ô tô là một lợi thế.

Lương cứng 6-9 triệu tùy năng lực + Thưởng doanh số và Hoa Hồng CAO NHẤT thị trường hiện tại.

Được đào tạo cầm tay chỉ việc.

Chế độ BHXH theo quy định nhà nước.

