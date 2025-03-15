Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Khang Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Q1. TP. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng mới và mở rông thị trường

Phát triển thị trường tiềm năng và kênh khách hàng tiềm năng.

Tìm hiểu, theo dõi và cập nhật các xu hướng của thị trường.

Xây dựng phương án, kế hoạch chiến lược Bán hàng và Tiếp thị phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động kinh doanh cho Trưởng bộ phận Kinh Doanh,BGĐ Công ty; tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của Trưởng bộ phận Kinh Doanh, BGĐ Công ty.

Xây dựng, triển khai và thực hiện kế hoạch doanh số tháng/ quý/ chương trình trọng tâm. Chịu trách nhiệm về lộ trình doanh số và chỉ tiêu bán hàng.

Phát triển các ý tưởng và phương án kinh doanh, chăm sóc khách hàng.

Thu thập và đánh giá thông tin phản hồi từ khách hàng. Tạo dựng, duy trì, thúc đẩy mối quan hệ với khách hàng.

Giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi cho phép

Quản lý theo dõi các đơn hàng, phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cho Khách hàng.

Theo dõi và đối chiếu công nợ với Khách hàng cùng Phòng kế toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp / Cao đẳng trở lên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương Mại hoặc Marketing....

Am hiểu thị trường kinh doanh trong lĩnh vực bao bì giấy là một lợi thế

Có khả năng phát triển thị trường và kênh khách hàng mới.

Khả năng phân tích, tổng hợp, dự báo thông tin về thị trường

Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm làm việc tốt.

Ứng viên có khả năng đi công tác xa.

Trung thực, sáng tạo

Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Kỹ năng đàm phán

Kỹ năng giao tiếp tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Thành thạo Vi tính văn phòng: Word, Excel, PowerPoint...

Tại Công ty TNHH Khang Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty: Bảo hiểm tai nạn 24/24, tham quan nghỉ mát, thưởng lương 13, thưởng thành tích, thưởng thâm niên, tăng lương hằng năm, phụ cấp công tác phí....

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, thân thiện, có nhiều điều kiện phát huy năng lực cá nhân.

Thu nhập hấp dẫn: Thu nhập = Lương cứng + % doanh thu

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Nơi làm việc: VPĐD tại TP. HCM: Lầu 5, tòa nhà Sky View: 41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Q1. TP. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khang Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin