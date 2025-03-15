Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Biết tiếng Trung là một lợi thế. - Fluent English communication. Understanding Chinese is an advantage.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI